Militarnan na Venezuela tambe ta busca cuminda den saconan di sushi

Algun imagen ta mustra dos soldaat buscando entre e saconan di sushi, pa algo di come. Pa mas cu e presidente Chavista aumenta e salario di e militarnan cuater biaha pa aña, nan tambe ta biba e crisis cu tanto Maduro kier nenga.

Según Antonio Ledezma, for di exilio: “Pa mas cu Maduro nenga, e no ta un storia, e ta un tragedia imposibel di sconde. E intervencion humano na Venezuela ta un necesidad cu no por wordo hala un banda mas.

E imagennan a wordo publica pa e politico opositor y rapidamente esaki a bira viral. Nan a wordo capta na Maart di aña pasa pa e coresponsal di Univision na Venezuela, Fransisco Urreiztieta y ta mas cu duidelijk, tin hamber na Venezuela, aunke full e makinaria mediatico Chavista purba di oculta esaki. Hasta e militarnan, e sector mas mima pa e regimen, tin cu busca den saco di sushi pa nan haya algo pa come.

E video ta laga Maduro den ridiculo, ya cu e regimen ta nenga cada biaha cu por tin un crisis humanitario na Venezuela. E no ta ofrece cifranan oficial di e inflacion y el a stop di publica estadisticonan clave manera esun di pobresa, mortalidad infantil of desnutricion.

E regimen ta nenga cu tin un escasez di productonan basico, ya cu teniendo e reserva di petroleo di mundo mas grandi, e no tabata sa di diversifica su economia den casi 20 aña cu e chavistanan tin na poder, pa stop di importa 70% di e cuminda cu nan ta come y ta extorsiona e Venezolanonan cu e saconan di cuminda subsidia.

Fuente: https://www.infobae.com/