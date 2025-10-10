E palabra conoci mundialmente Alto el Fuego ta loke ta reina den area di Israel y Gaza, despues di dos aña di guera entre e dos paisnan unda varios persona a perde nan bida y hasta hogar y hasta Gaza a bay full atras. E noticia a drenta den siman cu e dos pais ta reuniendo pa un paz, a cuminsa cu e prome 72 ora di e paro di tiramento di bom.

Gobierno di Israel a aproba e plan di paro ne bomnan intermedia pa Merca cu lo a conducio na liberacion di tur rehen Israeli cu ta deteni na Gaza.

Diabierna mainta avionnan di guera Israeli a lansa atakenan aereo intensivo riba e pueblo zuid di Gaza, y testigonan a decribi e atakenan aereo y bomnan den e ciudad di Gaza.

Por lo menos 37 persona a wordo mata riba e mesun dia cu Israel a acepta e plan cu lidernan mundial ta spera lo caba cu e dramamento di sanger.

E retiro di trupanan Israeli na Gaza tas nifica cu e fecha limite di 72 ora pe liberacion di e rehennan cu ta den man di Hamas a cuminsa.

Ta ser papia cu Trump lo bishita Israel asina Polis a informa na medionan unda lo cera espacio aereo, drone tur cos.