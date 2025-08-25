Diesseis Militar di Kòrsou & Aruba a finalisá ku éksito e kurso Hulandes di Desaroyo di Manehoa (LMV); pa esaki nan por a risibí nan sertifikado na Kazèrne di Marina na Suffisant.
E kurso ta dirigí su mes riba hòmbernan ku ta transishonando pa entrenamentu di sub-ofisial komo koprá. Durante e kurso, e sòldánan a eksplorá vários estilo di liderazgo i a deskubrí kua estilo ta pas mihó ku nan propio personalidat i estilo di liderazgo.
E konosementu i habilidatnan atkirí ta forma un fundeshi importante pa e programa di entrenamentu pa koprá, ku ta kuminsá djaluna próksimo. Ku e sertifikado aki den man, , e diesseis sòldánan lo ta mihó prepará pa nan ròlnan nobo komo lidernan den futuro den forsanan armá.
E kurso ta aportá na profeshonalisashon di Militarnan di Karibe, kual ta un ambishon importante di Defensa den Region Karibe.