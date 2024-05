Diahuebs mainta Hues di Corte di Husticia a dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e Arubiano Militar K.F.V.(22).

MAS NOTICIA por a compronde cu aunke cu Fiscal a haya K.F.V. culpabel y a exigi 12 luna di prison, Hues a declara K.F.V. liber. Hues ta haya cu Polis mester a notifica Marrechaussee pa a haci e investigacion pasobra un militar ta cay bou leynan Hulandes.

Dia 18 April 2024 tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a acusa cu K.F.V. riba 14 Juli 2023, a core auto bou influencia y a causa un accidente fatal den Havenstraat. E tabata pusta auto, pasa auto na forma peligroso, manda su auto na man drechi den direccion di e vehiculo di e persona Ruiz, dal contra su auto cu consecuencia cu Ruiz a perde su bida.

CASTIGO EXIGI

Fiscal durante tratamento di e caso a bisa Hues cu e ta haya cu K.F.V. ta culpable pa morto di Ruiz. E ta haya cu K.F.V. tabata core pa loco. Na opinion di Fiscal, Polis por a haci e investigacion y no necesariamente Marrechaussee. El a bisa cu ora ta papia di pusta, ta papia di core pa loco. Testigonan a mira con e defunto Ruiz y K.F.V. tabata core. K.F.V. tabata bright-deem constantemente e defunto, cu ta mustra cu lo tabata pusta. Door di e impacto, Ruiz a wordo saca for di e auto y a fayece. Pa cu e castigo, Fiscal a tene cuenta cu ta promer biaha cu K.F.V. ta cay den man di husticia. Fiscal a exigi 12 luna di prison y 3 aña sin rijbewijs pa K.F.V. Pa loke ta e demanda di daño, Fiscal a pidi pa aproba e gastonan di entiero cu ta den careda di 11 mil florin. Pa loke ta e otro demandanan, e ta laga esaki na decision di Hues. Pa loke ta daño inmaterial, Fiscal ta conciente cu esaki ta hopi duro pa famia y ta laga na decision di Hues. El a exigi pa e auto BMW keda confisca.

SENTENCIA

Awe mainta K.F.V. no a presenta. Su abogado mr. Tromp a bisa Hues cu K.F.V. no kier a presenta pasobra e no ta sinti su mes bon.

FAYO DI POLIS

Hues a bisa cu e ta comparti e punto di bista di abogado mr. Tromp cu e promer acusacion, esta core bou influencia, no por wordo proba. Hues a bisa cu K.F.V. ta un militar y mester aplica ley Hulandes. E investigacion cu a sigui caminda a constata 542 micro gram di alcohol den su rosea, no a sosode conforme e reglanan Hulandes. Hues a bisa cu e agentenan di Polis no tin e autorizacion pa haci investigacion di grado di alcohol. Miembronan di Marrechaussee si. E agentenan mester a notifica Marrechaussee di biaha ora di e accidente. Hues a sigui bisa cu e aparato di Marrechaussee tin e aparato reconoci pa ley Hulandes mientras cu esun di Polis di Aruba no. Hues a declara K.F.V. liber di e promer acusacion.

NO A CORE BOU INFLUENCIA

Hues a mustra cu Fiscal a bisa cu K.F.V. tabata core bou influencia. Aki tambe Hues ta comparti punto di bisa di abogado mr. Tromp, cu no por bisa cu e tabata bou influencia. Ningun caminda Polis a mustra cu tin sintomananan cu K.F.V. tabata bou influencia, ademas di e test. Hues a sigui bisa cu e declaracion di K.F.V. cu el a bebe, esaki no ta suficiente pa deteremina cu e no ta apto pa core auto. Hues a declara K.F.V. liber.

NO SA CON ACCIDENTE A SOSODE

Pa cu e acusacion di cu K.F.V. a core irresponsabel, Hues a mustra cu tanto Fiscal como abogado mr. Tromp a bisa cu no a core irresponsabel. No por papia cu lo tabatin pustamento. Aki tambe Hues a declara K.F.V. liber.

Pa cu e pregunta, kende a ocasiona e accidente, Hues a bisa cu mester determina si den Havenstraat ta door di culpa di K.F.V. a causa e accidente. Hues a bisa cu Fiscal ta acusa K.F.V. di lo a core duro diferente caminda pero no den Havenstraat. No por determina cu K.F.V. tabata core velocidad halto den Havenstraat. Hues a bisa cu den LG Smith Boulevard, K.F.V. a core duro ora el a pasa un auto. Hues ta haya cu no tin suficiente indicacion kico a causa e accidente. No por bisa cu K.F.V. a bay core riba e rail di Tram y dal contra e auto di e difunto Ruiz. Hues a remarca cu no tabatin camera net dilanti Bool Chands unda e accidente a sosode.

SOSPECHOSO DECLARA LIBER

Hues a conclui cu e ta declara K.F.V. liber. El a ordena pa e auto BMW wordo debolbe. Pa loke ta e demanda di daño, esaki ta keda rechaza ya cu K.F.V. no ta culpabel.

Por a ripara cu famia di e victima no tabata contento cu e sentencia.