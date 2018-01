Miles di Salvadoreño ta core riesgo di wordo deporta cu cancelacion di TPS

WASHINGTON, D.C., Merca- Gobierno di Donald Trump lo cancela e Temporary Protection Status di El Salvador.

Departamento di Siguridad Nacional (DHS) a manda un anuncio na legisladonan Mericano informando cu ta pone un fin na permisonan provisional di casi 200 mil Salvadoreño, según The Washington Post.

E inmigrantenan aki tin te cu September 2019 pa bandona e pais of haya e manera di legalisa nan residencia na Merca.

TPS a wordo activa na 2001 pa prome biaha, despues di e teremotonan cu a afecta e pais aki gravemente na Januari y Februari di e aña ey.

E documento di DHS ta specifica cu e condicionnan di El Salvador a mehora desde cu e TPS a wordo aplica, pa cual no tin hustificacion pa e medida keda vigente.

Gobierno di EL Salvador dialuna a ricibi e notificacion di e TPS.

Pa medio di e comunicado, e administracion di e president Salvador Sanchez Ceren, a gradici Washington pa e medida, comprendiendo cu esaki ta un verlenging, ya cu e TPS actual lo a vence na Maart 2018.

Según e funcionario, TPS ta necesario ainda ya cu El Salvador tin “tasanan di homicidio (esun mas halto di America Latina) provoca pa un trafico di droga, violencia di gang y desigualdad extremo”, ademas, “mas di e 40% di e poblacion ta biba bou di e limite di pobresa”.

El a splica cu, cu e beneficio aki, miles di Salvadoreño ta “trahando incansablemente” (na Merca), pa hiba nan pais dilanti”.