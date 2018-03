Miles di persona a manifesta contra di plan pa restringi abortus

VARSOVIA, Polonia- Miles di persona, den su mayoria hende muhe, diabierna a marcha den un protesta contra un plan pa haci e ley di abortus mas streng. Esaki ta den tramite parlamentario actualmente y ta wordo respalda pa e partido gubernamental, e nacionalista di derecha Ley y Husticia (PiS).

E detonante di e concentracionnan aki ta e proyecto di ley pa limita e interupcion boluntario di e embaraso, admiti pa wordo tramita door di e Camara Abao dia 10 januari ultimo. Esaki ta resultado di e iniciativa popular “Stop Aborcja”, cu ta conta cu e apoyo mayoritario di diputadonan di PiS.

For di e tempo ey, un comision parlamentario ta revisando e proposicion, cu ta busca pa prohibi abortus den casonan di cu e feto tin malformacion, un malesa ireversibel of tin Down Syndroom.

E propuesta ta permiti abortus solamente den caso di cu e bida di e mama ta core peliger of cu e embaraso ta resultado di un violacion of incest.

E manifestantenan, cu a yega for di varios punto di Polonia, a pasa dilanti di e parlamento Polaco, e sede di Ley y Husticia, y dilanti di un di e misanan mas importante di Varsovia, den protesta pa e apoyo di iglesia Catolico na e proposicion “Stop Aborcja”.

Ademas di Varsovia, diabierna tabata tin varios concentracion convoca den otro ciudadnan di Polonia, contra di restriccion di abortus.

Datonan oficial ta indica cu algo mas di mil abortus ta wordo practica cada aña, aunke cu e Federacion pa Muhe y e Planificacion Familiar, dedica na yuda muhenan na aborta dentro di e margen di tempo permiti. Pero ta ser pensa cu e cifra real di muhenan na estado cu ta aborta anualmente por supera 100 mil caso, segun un di e representantenan, Krystyna Kapura.

Gobierno di Polonia a purba, sin exito, pa haci e ley di abortus mas streng na october 2016, aunke e protesta di miles di hende muhe den e pais completo a oblig’e di stop su proyecto. Esaki ta a pesar di cu Ley y Husticia tin e mayoria absoluto den Parlamento.

Fuente: https://www.eldiario.es

