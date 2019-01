Miles di matrimonio di mucha ta wordo aproba pa visa na Merca

Merca ta aproba miles di peticion di hende homber pa trece nan casa menor di edad y hoben for di paisnan den exterior. E peticionnan aki a wordo aproba debi cu e ley di imigracion y nacionalidad no ta papia di un edad minimo. Debi na esaki a surgi e pensamento cu e sistema di migracion di Merca lo ta encurasha matrimonio cu menornan di edad. Naila Amin a crece den New York City. E tin dobbel cuidadania, esta Mericano como Pakistani, kende a wordo forza pa casa cu su primo adulto tempo cu e tabatin 13 aña. Amin a bisa cu su casa di 26 aña di edad a mire como su passpoort pa drenta Merca. “Ami tabata su ticket di loteria pa e sai for di Pakistan”, Amin a declara.

Amin eventualmente a logra sali for di e matrimonio pero esaki a coste su periodo di mucha. “Mi sa cu mi potencial lo tabata hopi mas miho, pero nan a destroza mi bida como mucha”, Amin a sigui bisa. Algun legisladornan y abogadonan di victimanan ta bisa cu e sistema imigratorio di Merca inconscientemente ta apoya matrimonionan forza. Un buraco den e ley a sirbi pa yuda cu mas di 8 mil matrimonio di mucha bin wordo registra na Merca, cual matrimonionan ta mas tanto mucha muhernan treci for di exterior, segun un rapport di Senado. Segun ley, un mucha Mericano por haci un peticion pa visa pa su casa of prometido, bibando den un otro pais. Y un adulto Mericano por pidi pa un visa pa su casa menor di edad y bibando den exterior. “Pues e ta indica un problema. Tin un buraco den e ley y esaki mester wordo drecha”, Senador, Ron Johnson di Wisconsin a declara.

