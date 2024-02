Miles di ciudadano democrata di Texas a firma un peticion p’e estado separa di Merca, Daniel Miller, presidente di e Movemento Nacionalista di Texas, a sigura diahuebs.

Hopi di e miembronan di partido di e presidente Mericano, Joe Biden, a inclina mas n’e republicano Greg Abbott, gobernador di Texas, como tambe e movemento independista TEXIT, a base di e bataya di estado cu e Gobierno federal p’e crisis migratorio desencadena n’e frontera entre Merca y Mexico.

Na januari, e Movemento Nacionalista di Texas a skirbi un carta na Abbott p’e convoca un sesion special den e Legislatura di Texas y somete na votacion e “Ley di Referendum di Independencia di Texas,” impulsa for di un aña pasa p’e legislado Republicano Bryan Slaton.



Miller a declara na Newsweek cu e y otro partidario di e secesion a bishita e oficina di Abbott siman pasa pa entrega personalmente mas di 170 mil firma acumula pa inclui e iniciativa den e plania di eleccion primaria republicano den e estado. Di e firmanan recogi, 139.456 tabata di e peticionarionan Republicano, e resto tabata democrata.

“Loke nos a mira di forma bastante constante ta cu casi e mesun cantidad di democrata y republicano (ta sostene e secesion),” Miller a comenta, agregando cu e votadonan democrata ta sostene e TEXIT simplemente “pasobra nan ta reconoce cu e cuestion central no ta presta n’e diferencianan partidistanan normal na loke nos ta custuma na dje.”

Yamamento na secesion

A pesar cu e aspiracionnan independentista a articula como politica oficial di e Republicanonan, e cuestion ta si Texas por of no di forma legal separa di Merca tabata resolve ya na 1869 p’e Corte Supremo di e pais. Asina, e tribunal a dicta cu e estadonan no por sali di forma unilateral di e Union.

Texas a declara su mes como independiente di Mexico na 1836 y a posiciona asina te cu 1845, ora cu a anex’e na Merca. Despues na 1861, el a separa di e Union, loke a desencadena e asina yama Guera di Secesion. Ora el a perd’e, el a bolbe incorpora na 1870.

Na 2006, Antonin Scalia, e tempo ey hues di Corte Supremo di Merca, a reafirma e imposibilidad di un secesion. “Si tabatin algun cuestion constitucional cu a bin resulta door di e Guera Civil, ta cu no tin derecho na secesion,” el a dicta.