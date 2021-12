Awe mainta Mike Petronia. tabata tin un reunion cu Minister di Justicia, Rocco Tjon.

Mike Petronia a toca e tema di arma di candela, hisamento di castigo pa esun nan cu comete acto di asesinato nan, I tambe a bin cu prueba den man cu un menor por wordo castiga como un mayor depende door di e gravedad di e caso y tambe ley nan cu ta kere cu mester wordo cambia. A toca tambe diferente otro punto nan.

Minister Rocco Tjon a laga Mikes sa cu e lo contesta su persona.

No Justice No Peace Sayu for Life.

