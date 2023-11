Den cuadro di comparti e vision di Fraccion di AVP pa pa institui un social-Economische plan bureau pa Aruba, Lider di Fraccion di AvP mr. Mike Eman acesora pa Consehero di Fraccion AvP Wendrick Ciciliaa a wordo ricibi pa e Director di Genootschap Nederland- Aruba. Un encuentro hopi inspirativo unda a comparti ariba tema nan importante pa Aruba. Lider di Fraccion di AVP mr. Mike Eman a splica e disconeccion cu tin entre e realidad social economico di comunidad na Aruba y e Gobernacion di Aruba. Esaki ta fortifica e necesidad pa un instituto cu tin asercamenta mas holistico di e situacion socio-economico na Aruba. Mr. Mike Eman a comparti cu asina e ta garantisa cu “The Bigger Picture” no ta wordo perdi for di bista.

Genootschap Nederland- Aruba ta un organisacion cu tin como meta pa fortifica e laso nan entre e comunidad Arubano y Hulandes. E organisacion ta promove na Hulanda un perspectiva di un desaroyo cultural, social y estatal na Aruba. Nan tarea ta encera comparti informacion tocante Aruba, organisa Lezing y symposia tocante e posibilidad nan pa Aruba, mantene contacto cu instancia nan importante pa por realisa nan meta pa trece mas concientisacion tocante e cultura Arubiano na Hulanda. E miembro nan di e organisacion ta empresario nan Arubiano, Arubiano nan biba na Hulanda y demas instancia nan cu ta identifica cu e meta di e organisacion. E directiva actual ta encabesa pa Marlon Titre, un Hoben procedente di Aruba hopi exitoso na Hulanda. Marlon Titre a promove na Universidad di Maastricht y a studia composicion na Het Koninklijk Conservatorium. Marlon Titre desde 1 di Augustus ta director di Filmhuis na Den Haag.

Director di Film Huis na Den Haag alabes actual voorzitter di e directive di Genootschap Nederland – Aruba a keda hopi impresiona cu e proposicion di Fraccion di AVP presenta pa mr. Mike Eman. Marlon Titre e expresa bisando: “ Het voorstel van de heer Eman is indrukwekkend, het is van belang dat tema’s zoals bestaanszekerheid waarvoor er niet genoeg aandacht is door een instituut zoals de SCPB ter discussie wordt gesteld”.

Mr. Mike Eman y Wendrick Cicilia a combersa tambe cu Marlon Tire tocante e expression cultural Arubiano na Hulanda. Tin varios studiante Arubiano cu ta destacando na Conservatorium musical. Lider di Fraccion di AvP mr. Mike Eman ta sigui cu e mission pa planta e simia pa institui un Sociaal economische Plan bureau pa Aruba. Asina ta sigui hasi esfuerso pa por bolbe tin e BON COMUN como punto di guia pa liña di maneho y decision gubernamental . Lider di Fraccion di AvP mr. Mike Eman ta hopi contento cu e reaccion positivo y constructive pa e proposicion di Fraccion di AvP.