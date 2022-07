“Nos a scucha hopi chauffeur di autobus. E impacto di aumento di prijs di diesel y gasolin tin nan sofoca. Hopi di chauffeurnan ta subi caminda di 5.30 marduga y ta traha te cu 6’or di atardi pa por sera un entrada margina cu e aumento drastico di prijs di gasoline y diesel”, e lider di AVP mr. Mike Eman a expresa reacionando riba e e carta di Minister Ursell Arends cu e ta bai “evalua” e situacion di e autobusnan y “alrededor di 3-4 luna” nan lo haya un contesta.

Eman ta bisa cu den e carta tin dos componente cu ta mustra cu e Minister no ta husto tampoco sincero cu e autobusnan. E promer ta cu e ta bisa cu e ta bai “evalua” e situacion. Ta kico mas tin pa evalua si e prijs di diesel, cu ta e costo primoridial diario di autobusnan, a bai di 1.95 na januari pa 3.12 na juli 2022. Un autobus ta gasta entre 100 florin pa 125 florin riba un dia na diesel, anto esaki ta mitar tanki. Eman ta puntra su mes si ta asina dificill pa Ursell por calcula ta cuanto buelta un autobus cu ta carga 11 pasahero – si e ta yen – tin cu tira pa simplemente por paga pa e diesel, promer cu por cuminsa yega na un entrada. “Esaki ta sin tuma na concideracion cu pa e chauffeur di autobus y su famia tambe e aumento dramatico di costo bida ta pisa hopi mes. Corda tambe pago di e bus y mantencion”, mr. Mike Eman ta bisa.

E di dos aspecto inhusto y insincero di e carta di Minister Ursell Arends ta cu e ta bisa cu lo tuma “alededor di 3-4 luna” pa keda cla cu un “evaluacion”. Esaki simplemente ta un mentira. Un situacion asina evidente di sufrimento no mester tanto luna pa dicidi riba dje. Ta bisto cu simplemente kier tene e autobusnan na liña. Eman ta haya esaki algo hopi penoso mes. “Mi a papia cu chaueffeur di autobus cu ta core henter, comiendo na stuur, pa por sobrebibi”.

E lider di AVP mr. Mike Eman ta mustra cu Gabinete Wever Croes tin un responsabildad pa cu e aumentonan grandi den prijs di gasoline y diesel. Dor di a redobla e BBO di 3% pa 6% y a kita e descuento di 10 cent pa liter di gasoline y diesel a haci e costo y aumentonan ainda mas severo cu nan ta caba. Eman ta mustra cu den hopi pais gobiernonan ta asumi un responsabilidad pa crea un alivio cu reduccionan di impuesto pa cu gasoline y diesel. Na Aruba nos no ta mira ningun intencion di Gabinete Wever Croes pa crea un alivio. “Tempo di nos gobierno a ahusta e tarifa di autobus na 2015, nos a percura pa construccion tur caminda cu hopi projecto cu tabata trece masha hopi demanda pa transporte publico riba tur ruta, awor no tin ningun concideracio di parti di gobierno”, Eman ta accentua.

Pa e motibonan aki tambe e Lider di Fraccion di AVP mr. Mike Eman como parlamentario dia 7 di juni a haci pregunta y duna sugerencia den un carta dirigi na Minister di Transporte y Communicacion y Minister di Finanzas. Eman a recomenda entre otro papa introduci un prijs preferencial pa esnan den transporte publico. E lider di fraccion di AVP a haci tambe e siguiente preguntanan y sugerencia na Minister di transporte y communicacion y Minister di Finanzas:

1. Minister(nan) por informa si gobierno ta despuesto pa habri e posibilidad pa esnan cu ta den transporte publico (autobus, taxi y TO) por tuma gasolin/diesel na un prijs preferencial mas favorabel na Arubus ?

2. Minister(nan) por informa si gobierno ta despuesto pa kita e BBO of reduci e BBO bek na 3% pa gasolin/diesel pa duna un alivio na henter nos comunidad ?

3. Minister(nan) por informa si gobierno ta despuesto pa pone bek e descuento di 10 cent riba accijnzen pa gasolin y diesel pa duna un alivio na nos comunidad ?

Mescos cu e autobusnan e lider di fraccion di AVP mr. Mike Eman te awe no por a haya un contesta contundente di Minister Ursell Arends con ta bai juda e autobusnan den e situacion aki. Eman ta bisa cu esaki ta e forma con Gabinete Wever Croes ta maltratando henter nos pueblo. Eman ta bisa cu “Ursell a bira mescos cu nan, e a sinja lihe di Evelyne con pa bisa cu e “no sa”, of lansa mentira y tene hende na liña mientras nan ta sufriendo. Hopi tristo”.