Cu un discurso pasiona y bon argumenta durante di e Congreso di InterExpo na Den Haag siman pasa, ex-Prome Minister di Aruba y actual lider di oposicion mr. Mike Eman, a boga pa creasion di un Planbureau Social Economico pa Aruba, pero cu lo por traha pa e otro islanan di Reino den Caribe tambe. Mr. Mike Eman a pone enfasis riba e importancia di wak e aspectonan humano tras di e cifranan alarmante cu ta refleha e problemanan social y economico di Aruba.

Cu e pesimismo creciente den comunidad caus’a door di pobresa, decadencia social, criminalidad y un diferencia cada dia mas grandi entre entradanan y oportunidadnan y tambe aumentonan dramatico di costo pa haci negoshi, mr. Mike Eman ta adverti cu nos comunidad ta para na un punto critico. Ela subraya e importancia crusial di sentido comun y confiansa mei mei di e retonan grandi aki y a haya inspiracion for di e planbureaunan Hulandes, manera e Centraal Planbureau (CPB), e Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) y e Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Eman a propone pa crea un instituto similar pa Aruba y e otro islanan di Reino Hulandes den Caribe, cu lo mester analisa y describi e bidanan humano tras di e estadisticanan social y economico. Ela mustra riba e situacion alarmante cu miles di ciudadano na Aruba ta biba aden, door di e aumento drastico di costo di bida y e situacion totalmente abnormal cu entradanan ta keda cay mas y mas bou di e entrada minimo necesario pa existi (=bestaansminimum). Den 2022 no menos cu 50.000 ciudadano, mitar di e poblacion di Aruba, tabata biba bou di of casi bou di e nivel di pobresa na Aruba.

E proposicion di mr. Mike Eman pa un Planbureau Sociaal Economico na Aruba ta sali for di su conviccion cu ta crusial pa mustra riba e realidad humano tras di e cifranan pa por yega na solucionnan duradero. Pa ilustra esaki el mustra riba e exito di institutonan similar di Hulanda, en particular e Sociaal Cultureel Planbureau, cu e stimula e concientisacion politico y consecuentemente e tumamento di accion, despues cu e publica raportnan cu a mustra e impacto real di e maneho cu a hiba. Cu e raport “Vijf jaar Caribisch Nederland, gevolgen voor de bevolking” di e Sociaal Cultureel Planbureau di Hulanda den su man, mr. Mike Eman a cita algun fragmento di e raport: “E perdida di forsa di compra di famianan a bira hopi pio, segun majoria di esnan cu a participa (den e envestigacion) riba tur e islanan”. “Pa loke ta toca forsa di compra, majoria di ciudadanonan di e islanan ta bisa cu nan ta mas mal para cu prome cu 10 di october”. Mike Eman a sigui cita for di e raport di SCP: “E envestigadornan di SCP a nota hopi malcontento pa cu Hulanda pa motibo cu, den nan bista, Hulanda ta neglisha e islanan BES economicamente y no kier pone atencion na e necesidadnan urgente di un parti grandi e poblacion“. Ta te ora SCP y otro institutonan a mustra riba e impacto humano grave di e situacion, riba e hendenan tras di e cifranan, cu den politica na e islanan, na Den Haag y den comunidad, nan a realisa cu mester haci algo contra di e pobresa alarmante aki. Cu esaki Mike Eman a ilustra y enfatisa e urgencia di un Planbureau Social Economico pa e islanan. Eman kier crea e instituto aki den cooperasion cu Hulanda pa e resultado di e envestigacionnan y e raportnan por tin autoridad y credibilidad na Den Haag tambe. Asina Mike Eman a clausura su discurso na e Congreso di “InterExpo” riba relacionnan den Reino cu un impacto grandi riba esnan presente.