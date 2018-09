Mike Eman ta Cende Paga

Parlamentario Endy Croes ta haya e actitud di Mike Eman uno hopi chistoso y infantil. Dia 22 di September anochi despues di eleccion mesora Mike Eman a anuncia su retiro oficialmente y a bisa di no lo bay Parlamento. Sinembargo recientemente e partido cu a masacra finansas publico di Aruba, esta AVP a yama un Cumbre pa decreta Mike Eman como Lider. AVP cu ta sinonimo na “holocausto” a causa un desaster financiero den apenas 8 aña. Mike Eman a lidera ambos Gabinete Mike Eman 1 y 2 y ta esun practicamente responsabel. Fraude y corupcion di tereno den gran escala. Algun famia y amigonan di Mike Eman y Benny Sevinger a bira miyonario cu patrimonio di pueblo. Otro Minister den corupcion cu dunamento di permiso durante Gabinete Mike Eman. Debe Nacional a aumenta di 41.7% pa 90 %. Pais Aruba mester paga 216 MIYON solamente na interes riba placa cu Gabinete Mike Eman a presta cual ta igual na 600 mil pa cada dia 365 dia pa aña. Mike Eman a mara Pais Aruba na man cu pia cu proyectonan PPP (Pa Pueblo Paga) unda pueblo mester paga 80.7 MIYON pa e proximo 20 añanan cuminsando desde 2018. Mesun Mike Eman a grita den Parlamento cu e ta orguyoso di e debe cu el a ocasiona y e debe t’ey pa pueblo bay pag’e pa futuro. Mike Eman a splica den Parlamento tambe cu no por haci otro cu djis manda Aruba un tiki mas den rood. Ta Mike Eman despues di a comete tur e crimennan aki contra Pais Aruba a retira na momento cu 10 mil hende a rechasa su persona y su partido AVP den e ultimo eleccion. Mike Eman enbes di bay Parlamento unda e por a representa su votadornan a scoge pa rechasa su puesto pa no mester duna cuenta den Parlamento traicionando tur su votadornan. Mesun Mike Eman aki a malgasta 142 mil florin den un solo anochi celebrando su cumpleaños di 1 di September 2017 riba e brug na Spaans Lagoen cu placa di pueblo. Un lider asina, na papiamento crioyo ta wordo categorisa como un lider cu ta “Cende Paga”. Ta tristo pa mira un lider cu a defrauda su pueblo y endeuda e pueblo aki di tal forma cu di acuerdo cu rapportnan recien di Hulanda debe nacional di Aruba lo baha di 90% y lo alcansa 50% na aña 2039, pues aki 21 aña. Tristo no pueblo? Pueblo ta pensa cu Mike Eman lo mester ta lider di AVP bek y lo merece otro oportunidad pa dirigi e Pais aki? Raymond Gradus voorzitter di CAFT a declara na Juni ultimo cu cada baby cu nace awe tin un debe di 40 mil florin riba su cabez. Pues cada mayor sin importa bo color politico mester bisa “Danki Mike Eman” pa trata mi yiu recien naci di e manera aki. E criatura cu nace awe nunca a pidi pa un trato asina. Mike Eman a mata nos economia, crea problema social percura pa un husticia fuera di control y devastador den combinacion cu un Mega Debe no por ta digno di confiansa di e pueblo aki mas. Conclusion final: Mike Eman y AVP no por bolbe nunca mas na poder pa e solo hecho di e desaster cu nan a causa contra henter nos nacion. Mike Eman ta Cende Paga y ta sinonimo na Holocausto.

Comments

comments