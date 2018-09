Mike Eman sinonimo na Profeta Hananias

Parlamentario Endy Croes ta splica cu asombro el a scucha un entrevista cu e “amo” di Mike Eman esta Speed Andrade a realisa cu e ex gobernante. Ora scucha con Mike Eman den apenas 9 luna cu e no ta na poder mas kier cuminsa manipula y engaña un pueblo bo ta puntra bo mes si e cabayero aki por ta na su tino. Den Testament tin graba e historia di Profeta Hananias. Hananias ta un Profeta falso cu tabata engaña su pueblo indoctrinando nan cu mentiranan flagrante contra entre otro NABUCODONOSOR Rey di Babilonia.

Parlamentario Endy Croes ta continua splicando cu Mike Eman a nace kisas na e Pais robes y su castigo e ta ehecutando esaki mescos cu e profeta falso Hananias. Mike Eman a indoctrina Aruba cu promesanan falso pa por a gana eleccion na 2009 y asina a drenta pa “horta” y plunder e pais aki. Ta bon cu Aruba a crece den mentalidad y no ta facil pa wordo engaña cu promesanan falso mas di profetanan falso manera Mike Eman, e Hananias di Aruba.

Mike kier resucita sin muri

Despues cu Mike a perde eleccion den 2017 el a retira mesun anochi. Mike Eman a “nenga” su votadornan y a cede su puesto pa no drenta parlamento asina traha lugar pa politiconan di panlefi manera Michael Lampe bin wanta e golpi pe den Parlamento. No obstante tur esaki recientemente Mike Eman kier resucita sin muri y a cuminsa hunga pa rol pa bolbe engaña e pueblo aki. Diripiente el a bay den entrevista y ta corda e homber chikito y e pensionadonan y te hasta papia di baha edad di pensioen. Caramba ta abo mes a his’e? Ta abo mes a bisa pueblo na 2009 cu bo ta bay “ELIMINA” BBO y a claba pueblo cu 2% di BAZV? Bo a laga e BBO na 3.5% toch? Mike t’ey? Ta bo mes a redobla e debe di e pais aki di 41.7% pa 90%. Mike bo t’ey? 90 cen di cada florin cu ta drenta caha di gobierno awe ta comprometi pa paga debenan cu bo a ocasiona. Mike bo t’ey?

Malgastamento placa di pueblo

Mike ta pa bo maneho fraudulento y prestamento pa loco Aruba den 2018 mester paga 219 MIYON florin solamente na interes di placanan presta cual ta igual na mas di 600 mil florin pa dia. Mike bo t’ey? Ta abo a hipoteca e pais aki cu proyectonan PPP (Pa Pueblo Paga) unda desde 2018 pa 20 aña largo pueblo lo mester paga 80.7 MIYON pa aña. Mike bo t’ey? Ta abo a regala Thera Group, Patrick Paskel, Leoncita, Oscar Fernandez pa nombra algun 89 MIYON di placa di pueblo na propaganda. Abuso toch? Mike bo t’ey? Ta abo a regala bo amigonan abogado 112 MIYON florin na deskundig advies unda un di bo amigonan personal Sjiem Fat a cobra mas di 5 MIYON florin. Mike bo t’ey? Abo a celebra bo cumpleaños riba Brug di Spaanslagoen 1 di september 2017 malgastando un otro 142 mil florin riba un solo anochi. Mike bo t’ey? E homber chikito cu awe bo kier pretende manera Profeta Hananias (un profeta falso cu gusta mentira) di sali na su defensa lo mester traha 7 aña cobrando un minimumloon pa yega e suma di 142 mil florin di cual abo a malgasta y celebra cune den un anochi. Mike bo t’ey?

Ladronicia di tereno di pueblo

Mike Eman bou bo liderasco Benny bo colega a “mafia” y corumpi henter un sistema regalando terenonan comercial como optie riba NV’s nan cu ni tabata lanta ainda unda amigonan di AVP a bende NV’s nan despues cu e tereno riba dje pa miyones di dollars. Mike bo t’ey? Deshaun NV ta bisabo algo of bo a ple avestrus cu cabes bou tera ora esakinan tabata wordo firma? 42000m2 den Colony regala riba mesun dia cu e peticion a drenta na Charm Rock NV y depues bendi pa MIYONES. Mike bo t’ey? Pues ta hopi sinberguensa bo tabata ta y awe Abo Mike Eman kier bin critica un gobierno cu a hereda un desaster di bo persona hungando atrobe e rol di un profeta falso Mike bo t’ey? Mike Eman ta sinonimo na Profeta Hananias.

Parlamentario Endy Croes a termina bisando cu e lo no descansa pasobra pueblo tin derecho pa sa e berdad y lo keda informa pueblo pa nan conoce kende ta e “Real Mike Eman” un profeta falso manera un carne disfrasa na lobo.

Comments

comments