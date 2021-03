Mike Eman, lider di AVP: “Socialisa e subsidio di salario pa sigura esnan cu menos entrada un bida husto sin pobresa”

Aruba tin na e momentonan aki 22 mil hende cu ta ganando bou di 2500 florin. Durante di e aña cu a pasa probablemente hopi di e personanan aki a haya 50 pa 60 porciente so di e 2500 aki. Esaki ta nifica un empobrecimento hopi hopi grandi di hopi hende y nan famia. Pesey tin hopi hende cu hamber. Hopi hende cu no tin entrada pa cumpli cu nan debernan basico di paga awa, electricidad, cuminda y pagonan na banco. Tin famia cu a hasta perde nan cas. Mike Eman: “AVP ta hopi preocupa cu e situacion dificil aki y nos ta kere cu den e subsidio di salario, mester bin un socialisacion caminda esunnan cu tin un salario minimo por conta cu 100% di e salario minimo aki. Asina nos ta logra cu esnan cu menos entrada no sigui cay mas den pobresa y alavez nos por preveni cu e diferencia di entradanan den nos pais, ta sigui bira ainda mas desproporcional. Ya tin hopi pobresa den famianan cu ta gana menos. Nos mester haci tur posibel pa para esey. Nos ta haya cu na Aruba semper nos mester busca mas ekilibrio y equidad den distribucion di entrada. Nos mester preveni pobresa! Nos no mester bira un pais caminda e discrepancia entre esunnan cu ta gana mas y esunnan cu ta gana menos, ta bira asina grandi cu e ta bira un factor negativo den nos pais. Nos mester fortifica loke a caracterisa e aspecto social di Aruba. Esta cu nos ta percura pa e famianan di menos recurso no cay atras, pero keda biba un bida digno cu ta cuadra cu nos sentido di husticia social.”

CUIDA FORSA DI COMPRA

Splicando e motibo pa socialisa e subsidio di salario, Mike Eman a bisa cu esey ta pas den e maneho entrada di AVP. Mike Eman: “Partido AVP semper a pone mantencion di forsa di compra como prioridad den maneho di entrada di nos pais. Ta pesey nos a bin cu “reparatietoeslag” pa miles di pensionado y trahado cu entrada abou. Pesey nos a percura pa “indexering di salario” pa esnan di menos entrada den servicio di gobierno no bay mas atras den forsa di compra. Pesey nos a haci aumentonan di “bjistand” y a introduci e “school kindertoeslag” pa majornan cu muchanan cu ta bay scol. Pa AVP semper mantencion y mehoracion di forsa di compra di esnan cu un entrada abou ta essencial. E ta un forma pa sigura cu cada hende y cada famia, tambe den temponan dificil manera awor, tin un bida husto. Un otro forma cu efecto a largo plazo ta pa stimula enseñansa como forma pa progresa den bida. Pesey AVP semper a duna enseñansa prioridad den gobernacion. E ta un di e instrumentonan mas efectivo pa nos pais progresa.”

CAMBIA STRUCTURA DI SUBSIDIO DI SALARIO

MIKE Eman: “Nos ta kere cu si nos ta bay depende mas aña riba e subsidio di salario of un of otro tipo di compensacion pa esnan cu tin e problemanan di salario na e momentonan aki, cu nos tin cu negocia cu Hulanda, pa crea unforma di socialisacion den e sistema di subsidio di salario, cu ta sigura cu a lo menos, esunnan cu ta hayando salario mas halto ta sigui haya loke nan tin awor, pero esunnan cu tin salario mas abou, lo haya un poco mas cu loke nan ta haya awor door di e “salaris subsidie”. E meta ta pa sigura cu nan por hiba un bida husto, sin pobresa, pa surpasa e momentonan dificil aki.”

Finalmente e lider di AVP y ex-prome minister di Aruba a bisa cu AVP ta sigui busca informacion, pa bin cu solucionnan pa e problemanan serio di nos pais. Mike Eman: “Nos ta haci envestigacion y busca informacion serca tur instancia pa nos mes haci analysis y busca solucionnan y no warda pa otro bin bisa nos kico pa haci. Nos ta prepara pa mayan cu AVP ta den gobernacion di pais atrobe, cu poder di Dios y cu sosten di comunidad, cu nos ta cla pa di inmediatio nos cuminsa cu por ehempel socialisacion di e forma con pa yuda e hendenan di menos recurso. Pero tambe pa percura pa e sostenibilidad di e fondo di pensioen manera cu ya AVP a haci dos biaha den pasado.”

Comments

comments