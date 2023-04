For di aña 2020, señora Evelyn Wever Croes a firma pa Aruba wordo mara na un ‘Landenpakket’ y loke a bin a cambiando for di 2020, ta e bachi den cual e ‘Landenpakket’ aki ta wordo bisti , segun lider di partido AVP, Mike Eman ta mustra.

Lider di fraccion di AVP den Parlamento, sr Eman a sigui indica cu cada un aña of cada dos aña cu tin protesta den comunidad, e ora e bachi di ‘Landenpakket’ cu tin tur e medidanan aden ta wordo cambia.

“Medidanan cu nos pueblo ta sintiendo formalmente manera redoblacion di BBO, BBO aan de grens, cortamento den salubridad, cambio di leynan laboral, tur pena cu trahadonan publico ta confrontando awor, esta e ‘prestatiemanagement’ cu a wordo introduci.

Cada un di e dolornan aki caminda entre otro tin tambe cu salario di nos ciudadanonan no a wordo ahusta, hendenan cu tin un bijstaand limita, caminda nos fraccion durante varios reunion di presupuesto a presenta peticion pa ahusta esaki, pa aumenta e ‘reparatietoeslag’ ya cu costo di bida ta impagabel na Aruba.

Pero kico nos ta mira cu gobierno ta haci henter un show caminda atrobe Evelyn y su gobierno a cambia e bachi den cual e Landenpakket ta wordo bisti.

Prome e bachi su nomber tabatin e nomber di CHE y na e ocasion ey fraccion di AVP den Parlamento, lider di fraccion Marlon Sneek hunto cu Richard Arends y demas miembro di e fraccion a entrega notanan mustrando cu e cos aki no ta bon, ya cu e ta kita autonomia di pais Aruba, caminda e ta pone c’un instancia cu no tin e derecho segun Statuur ta bay determina temanan cu ta temanan di Aruba.

Ora nos mira declaracion di van Huffelen kende a bisa “het gaat allemaal prima” por realisa kico ta e problema ora cu ta hinca un pakete di cosnan cu ta regarda nos pais, cu ta regarda e remedi di nos grandi nan, cu ta regarda kico nos muchanan ta paga na schoolgeld, cu atrobe ta wordo aumenta.

Tambe kico ta e posicion di nos empleadonan den e pais aki, caminda cada mes nos ta mira cu cosnan ta bayendo atras, Aruba ta bibando na e momentonan aki, caminda 50 mil persona ta bou di e salario cu nan tin mester pa sobrevivencia.

No ta Mike Eman y AVP ta bisa esaki pero pero e propio Centraal Bureau Statiestieken ta bisa esaki, cu e ‘bestaansminimum’ cu tin na e momentonan aki, ta haci cu si calcula salario minimo of esunnan cu entrada bou di salario di 3500, esunnan riba bijstaand, nos pensionadonan tur ta bibando bou di e limite di pobresa na Aruba.

Anto señora van Huffelen ta bin dilanti y bisa cu “het gaat prima” y naturalmente e distancia ta haci cu e temanan asina, esta ken tin cu haya remedi, na Aruba, con nos grandi nan ta pasando na e momentonan aki, caminda nan mes tin cu paga pa esaki, no ta algo cu ta wordo sinti te na Den Haag.

Pero ora cu tin gobernantenan kendenan tampoco ta sinti esaki pa tristo cu e por zona, ya cu Evelyn Wever Croes a declara esaki publicamente cu 80% di e ‘Landenpakket’ cu tin riba mesa na e momentonan aki, cu ta causando tur e sufrimento den nos comunidad, cu e ta di acuerdo cu e Landenpakket aki y hasta cu e mes a inventa e Landenpakket aki.

Pues cada ciudadano cu tin cu paga pa su propio remedi, no kere Evelyn ora e bisa cu ta Hulanda ta esun cu a impone esaki, ora un hende como ambtenaar wordo confronta c’un decision cu ora bin tin tres strike, nan ta out, no ta pa motibo di un Landenpakket cu Hulanda a impone.

Ta mesun Prome Minister aki a bisa cu 80% di tur loke tin den e Landenpakket, ta su persona mes a bay di acuerdo y a bin cu esakinan, caminda nos muchanan lo no por paga schoolgeld, ora cu pronto lo bin c’un BBO aan de grens, cu lo tin consecuencia serio riba costo di bida, tin cu realisa cu na momento Evelyn a firma Landenpakket siman pasa, a keda intacto,” lider di AVP, parlamentario Mike Eman a trece dilanti.