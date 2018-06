Mike Eman: Gabinete Wever – Croes mester stop cu persecusion politico

E siman aki a bira conoci cu un otro serie di directornan di Departamentonan di Gobierno a wordo manda cas den un proceso cu tin tur e indicacion cu e meta ta pa finalmente retira nan di e puesto di director di nan respectivo departamento. E cantidad di personanan cu na e momentonan aki di un of otro forma a of ta wordo persigui dor di Gabinete Wever Croes ya a pasa 300. Un situacion hopi preocupante pa e Estado di Derecho den nos Pais.

Fuera di e tristesa y dolor cu esaki ta causa na e victimanan y nan famia Aruba ta poniendo su mes riba e lista di Paisnan cu ta wordo mira como Paisnan den violacion flagrante di e Declaracion Universal di Derechonan Humano. Den un declaracion riba netnan social ex Prome Minister Mike Eman a sali un bes mas na defensa di e victimanan di persecucion politico na Aruba y ta cita e Declaracion Universal di Derechonan Humano cu ta aplicabel tambe pa Aruba.

Eman ta puntra su mes: Cuanto mas persecucion politico? E ta bisa di por constata cu tur dia mas tata y mama di famia ta perde nan pan pa motibonan meramente politico. Hopi otro ta biba den angustia y temor cu nan lo ta e siguiente victima. Ex Prome Minister Mike Eman ta mustra cu e Declaracion Universal di Derechonan Humano (UDHR) hustamente a wordo proclama pa libra mundo di casonan asina y di e mentalidad cu ta e fuente di e violacionnan aki.

Eman ta cita Articulo 2 di UDHR cu ta bisa specificamente; “Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty’.

Na final di su comentario e ex mandatario ta puntra su mes si na Aruba e derecho aki no ta wordo respeta mas pa nos gobierno ? Eman ta mira esaki como un desaroyo hopi lamentabel pa e victimanan y tur cu ta biba den temor di lo ta e siguiente victima di Gabinete Wever Croes. Tambe e ta hopi preocupa pa e imagen di Aruba internacionalmente. Cu e decadencia rapido aki di e principionan di un pais cu mester biba segun e reglanan di un Estado di Derecho e reputacion y bon number di Aruba na Un y internacionalmente ta wordo severamente atacha. En berdad, danki Dios cu nos nos tin huesnan Independiente pa corigi e situacion, e ex mandario Mike Eman ta bisa, pero e ta sigui agrega cu pa ora un caso wordo trata y Huez haya e oportunidad pa interveni ya hopi daño a wordo haci y pa no papia mes di tur cu ta biba den e temor cu nan lo ta e siguiente sin cu nan por haci nada mas cu biba cu nan incertidumbre y angustia.

