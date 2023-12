Lider di AVP, mr.Mike Eman tabata recientemente e invitado special di e filosofo, autor y productor di television Ad Verbrugge na Hulanda. Verbrugge tin un programa di hopi influencia den circulonan politico di Hulanda, loke a hacie extra interesante di e dedica tanto tempo na Mike Eman y Aruba.

Durante un hora y cuarto e influente personahe aki a ilustra henter e historia di Aruba. Den esaki a resalta, mediante e splicacion di Mike Eman con grandi e forsa di e Rubiano ta di nunca no baha cabez, pero semper enfrenta cada contratiempo aunke con grandi esaki por ta. Eman ta relata, bayendo atras te na e epoca di Indjannan, cu a confronta tanto dureza den nan existencia y tog semper a logra tene nan cabez riba awa. Den añanan 1840 muchanan a muri na cantidad door di un pesta, pero nan a bringe ! E caracteristica special aki a persisti despues cu e Indjan a mescla cu e raza Europeo y a crea e Rubiano cu confianza propio, y a sigui cu asimilacion di otro generacionan di imigrante, un pueblo uni y cu un forza nacional impresionante, capaz pa bringa tur contratiempo. Esaki ta e razon y essencia di e buki nobo cu Mike Eman ta skirbiendo y cu lo sali proximamente riba mercado.

Mike Eman a ilustra e historia di Aruba cu ta demostra con profundo e sentimiento di e Rubiano ta ora cu mester di cuida otro, aplicando asina e bon comun. Esaki ta e raiz di Aruba ! Aruba semper a lanta para den un unidad nacional, por ehempel ora di dialoga cu Hulanda. Awor nos ta mira, cu den e ausencia di e forsa interno aki.

Gobierno ta mira solamente entrada y salida di su caha, pero nada di e impacto social, cultural riba e comunidad. Turismo ta bayendo bon y e parametronan economico tambe por ta mustra bunita, pero si esey ta asina, wel den pueblo sigur e bonanza ey no a yega. Cada medida di gobierno a laga un impacto riba e bienestar di nos pueblo. Un pueblo cu ta mas pober cu nunca, caminda mayornan den mayoria di hogar mester busca 2 pa 3 trabao pa nan famia por sobrevivi. Pa colmo awor kier libera e leynan laboral y nos por spera atrobe trabaonan cu contractnan temporal. Ta bon cu nos no tin “season” sino nos hendenan lo ta na cas durante “off season”, ya cu e ley aki lo habri caminda pa esey.

E costo pa hasi negoshi ta haltisimo y tin comercio strangula, loke ta hasi imposibel pa nos hendenan por tin un entrada desente. Banda di e inflacion importa, gobierno a impone e schakel di BBO, cu ta hasi cu tur cos e bira mucho mas caro.

Gobierno ta full desconecta di e realidad cu ta biba den su pueblo. Tin e economia, pero tin tambe e realidad y e realidad ey ta otro. Nan no ta coriendo parallel y gobierno no kier busca un “helicopter view” pa confronta e realidad aki. Basta gobierno hanya mas entrada tur cos ta bon. E raiz historico di Aruba ta full kibra. Cualkier economia mester sirbi su comunidad, esta e bon comun y esey sigur no ta e caso den e Aruba di awe.

Aruba no por laga e caracteristica di e ser Rubiano bai perdi. Ban back na nos raiz. Ban hasi loke semper nos a hasi mihor cu tur otro y esey ta di confronta e contratiempo aki cu un forsa di union nacional, segun Mike Eman na final di su exposicion den e programa di Ad Verbrugge.

Verbrugge a priminti cu asina e buki di Mike Eman sali, e lo tin e lider di AVP un biaha mas den su programa.