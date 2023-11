“Solucion pa temanan grandi manera Bubali zuiveringsplant, un alternativa real pa sanea dump y maneha sushi na un forma sano pa nos medio ambiente, inversion den nos educacion y scolnan, inversion den nos careteranan, crea spacio den presupuesto pa sostene esnan mas vulnerable, mehora poder di compra y cuido y salud di nos pueblo, sosten pa nos grandinan, renovacion di barionan cu parkenan y sitionan berde di recreo y deporte, inversion den innovacion, tur esaki ta bira posibel den e siguiente anjanan si maneha e dialogo cu Hulanda den un forma huicioso, resputuoso y diplomatico. Nos por yega na un acuerdo cu Hulanda pa converti e 900 miyon di debe den un fondo di inversion pa desaroyo duradero di Aruba”. Esaki ta locual e lider di oposicion, mr. Mike Eman a comunica na Gobernador durante su audiencia e siman cu a pasa, resaltando locual tabata su mision na Hulanda.

MIKE EMAN NA GOBERNADOR

ALTERNATIVANAN PRESENTA NA HULANDA

Despues cu e a Sali for di despacho di Gobernador, e lider di fraccion di AVP a splica cu durante su audiencia e a duna Gobernador, Alfonso Boekhoudt, un briefing di locual tabata su mission na Hulanda. Eman a discribi e nota di fraccion di AVP pa institutui un Sociaal Cultureel Planbureau pa Aruba pa garantisa cu e realidad socio-economico ta keda refleha den estudionan cu ta indentifica e retonan socio economico den nos Pais: pobresa creciente, un bida husto pa nos pensionadonan, baymento atras di cuido medico, costo halto di haci negoshi. Tur mester keda bon documenta y analisa pa hunga un factor ora di tuma decision riba e rumbo di e isla.

E otro tema, cu pa e politico ta sumamente importante, ta esun di sigura 900 miyon florin di inversion den e siguiente 10 pa 15 aña. E debe di 900 miyon florin cu a fia durante di Covid, Eman ta propone pa, bou condicion di disciplina presupuestario acorda cu Hulanda, no ta bay den bek caha di Hulanda, pero ta pone den un fondo di inversion na beneficio di Aruba pa inverti den educacion y barionan. Esaki, segun Eman, ta mas responsabel y factibel cu un “kwijtschelding” manera Wever Croes a planta na Hulanda y cu a cai den mal tera.

IDEANAN DI AVP TA PA ARUBA

Eman a presenta e proposicionanan alternativa aki den notanan bon prepara na e nivelnan mas halto di gobierno Hulandes, for di Premier Mark Rutte te na Raad van Staten, lidernan di fraccion y tambe director general di Binnenlandse Zaken y Koninkrijkrelaties.

Por ultimo, e lider di oposicion a indica cu no ta importa si ta e gobierno aki lo probecha di e aceptacion di e propuestanan di AVP, pero mas importante ta cu Aruba tin mester na e momentonan aki pa nos sali for di impasse cu Hulanda. Nos por yega na un acuerdo basa riba un cooperacion strategico y mutuo manera fraccion di AVP a propone na Hulanda. E reaccion di Gobernador na e alternativanan y solucionnan aki, naturalmente ta keda algo confidencial, mr. Mike Eman a expresa.