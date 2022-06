“Ora un systema di impuesto ta bai pisa mas riba esnan cu tin menos entrada cu esnan cu tin mas e ta un impuesto inhusto y asocial. Pesey inkomstenbelasting ta “progressief”, mas bo ta gana mas bo ta paga no solamente na cantidad, pero tambe un percentahe mas halto. Esaki no ta e caso cu BTW”, e lider di AVP mr. Mike Eman ta splica. Esaki ta un di e temanan cu a worde comparti durante e exitoso encuentro di bario na Dakota na cas di Ade Olivieira.

Si BTW ta 18% y un persona haci den un luna Afl. 1000,== di compra e ta paga 180 florin na BTW. Si e persona ta gana minimumloon esaki ta 10% di su salario. Si e persona ta gana 5000 florin e 180 florin na BTW ta 3.6% di su salario.

Eman ta bisa cu si nos sigui reforma nos systema fiscal asina e pober ta bai bira mas pober. Nos ta biba caba cu e reto pa corrigi desiqualdad grandi cu tin den entrada y oportunidad den nos comunidad. Esaki lo haci e situacion ey peor ainda.

Haci un desktop research un rato anto bo ta topa cu titulonan manera “By the way, BTW is de meest oneerlijke belasting”; “BTW – Rem op innovatie”; “Zes redenen waarom verhoging btw asociaal is”. Na ingles e ta yama VAT y esaki ta e pensamento riba e tipo di impuesto aki: “Because lower-income households spend a greater share of their income on consumption than higher-income households do, the burden of a VAT is regressive when measured as a share of current income: the tax burden as a share of income is highest for low-income households and falls sharply as household income rises”.

Kiermen no mester busca leuw pa sa cu BTW ta inhusto y asosocial. BTW ta simplemente un medida pa Gabinete Wever Croes ranca mas placa for di pueblo. Esaki ta worde confirma tambe dor di CAFT cu ta bisa den su carta di 29 september 2021: “Ten aanzien van de baten die voortvloeien uit een van de maatregelen uit het Landspakket, namelijk de invoering van de BTW, is in 2023 een taakstellend bedrag opgenomen van AWG 160 miljoen, zonder dat deze stijging is onderbouwd. Daarbij ontbreekt enig plan van aanpak inzake de belastinghervormingen en de versterking van de belastingdienst. Het CAft kan daarom geen oordeel vormen over het effect van deze maatregel. Bovendien is het effect op de economische groei van de belastingverhoging van AWG 160 miljoen niet doorgerekend”.

CAFT mes cu no ta vies di ningun medida ta bisa cu Gabinete Wever Croes no a haci ningun estudio pa mira con e BTW aki ta bai afecta economia di Aruba. E ta bisto cu Gabinete Wever Croes no ta interesa tampoco con BTW lo afecta e cartera di pueblo of econmia di Aruba, tur locual nan ta interesa ta haya 160 miyon mas di placa di pueblo pa nan por haci y deshaci, e lider di AVP mr. Mike Eman a accentua. E ta subraya cu esnan cu un salario minimo of pensionado ta esnan cu mas lo sufri na man di e medida feroz aki cu yama BTW. Esnan presente na Dakota a expresa di ya no por mas y lo no por carga ningun medida mas.