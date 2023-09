Costo di bida halto, perdida di poder di compra, cost of doing business aumentando, inversionan priva reduciendo, diferencianan preocupante den reparticion di entrada, pobresa y fragmentacion di famia, Aruba den un deterioro fysico y social, tur ta retonan grandi cu Aruba ta enfrentando. “Den un tempo cu retonan complica ta keda influencia nos desaroyo e nececidad pa guia confiabel y conocemento ta bira di esencial importancia. E solucionnan mester ta basa riba estudionan scientifico amplio y profundo. Nos no por traha cu un solo set di cifra isola for di un cantidad di otro realidad y factornan den comunidad. Nos mester un “dashboard” completo di informacion pa por fiha maneho y tuma decision”, e lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman a expresa.

E propuesto pa institui un Sociaal-Cultureel Planbureau Aruba (SCPA) ta hunga un papel crucial den e vision aki. SCPA lo funcciona manera un entidad di investigacion scientifico independiente cu ta analysa, investiga, y rapporta cuestionnan sociaal-economico y comunal di un manera basa riba fundamento scientífico. Esaki no solamente ta trece un comprendemento profundo di e cuestionnan aki, pero tambe ta provee un “dashboard” amplio di informacion confiabel y profundo na na nos comunidat, Eman ta splica.

Pa nos logra un acuerdo nacional riba e cambio di rumbo cu nos Pais mester bai pa sali for di e situacion preocupante cu e ta aden nos mester dialoga. Nos mester hiba e dialogo aki basa riba informacionan amplio y profundo cu nos mester analysa cu participacion di profesionalnan scientifico. Pesey un Sociaal Cultureel Planbureau Aruba ta urgentemente necesario, mr. Mike Eman ta accentua.

“E confiansa den sciencia, man den man cu un bista cla di e realidadnan cu ta biba den pueblo, lo tin e credibilidad cu ta necesario pa crea un sosten nacional pa cambio di rumbo. Cu e “dashboard” di informacionan cu un SCPA por provee nos lo tin datosnan imparcial, profesional cu cual nos por tuma decisionnan huicioso”.

