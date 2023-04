Tabata for di augustus aña pasa cu fraccion di Partido di Pueblo Arubano (AVP) a solicita pa Prome Minister bin Parlamento pa discuti riba e aumento den costo di bida. Ocho luna despues e reunion finalmente a tuma luga y lider di AVP, Mike Eman tabata entre esunnan prome dialuna mainta pa trece su punto dilanti pa accentua e urgencia di e topico.

E parlamentario a cuminsa na bisa cu mas di 50 mil persona riba nos pais awendia ta entre esunnan mas vulnerabel pasobra no ta alcansa e minimo di entrada pa biba (bestaansminimum) manera ta calcula pa Centraal Bureau Statistiek (CBS). Den e grupo aki ta cay, no solamente esunnan cu ta ricibi un bijstand, esunnan cu ta cobra pension, pero tambe e mayoria di e pueblo trahado.

Eman a califica como un pobresa penoso loke mas di 50 mil ciudadano ta pasando aden; un situacion cu a cuminsa desde 2017 y cifra ta marca claramente cu esey ta e momento cu cosnan a cuminsa cambia den e pais aki pa pio.

Pa ilustra e contraste, e lider di AVP a splica cu Aruba tabata un sociedad cu, los di cualkier partido politico y di cualkier gobernacion, algun decada atras a realisa cu mester di ley general pa proteha empleado pa no traha mas di 8 ora y pa tin un dia liber. Sinembargo, awe nan tin cu traha dos trabou pa por yega na e placa suficienten pa por pone pan riba mesa di nan famia.

Mescos Aruba tabata e pais cu a crea ley pa proteha esun cu no tabatin placa pa bay dokter of pa paga pa remedi. P’esey a introduci un AZV y garantisa cuido medico. Awe, segun Eman, e concepto ey a keda destrosa paso pa paso. “Awe un pensionado cu apenas tin suficiente placa pa por paga pa tur nan otro necesidadnan, ta haya nan awe, ta laga dos remedi atras, haciendo un daño enormemente grandi na nan salud,” Eman a bisa den sala di Parlamento. Mescos a sosode cu enseñanza, caminda antes tabata subsidia scolnan y awe mayornan mester paga te hasta 500 florin di schoolgeld.

E motibo di esaki ta masha cla y esey ta cu for di 2017 a cambia e prioridad di e pais di sirbi e bon comun pa bay sirbi interes particular; interes otro y aheno cu e interes general. Cifra di SVB ta mustra cu Aruba tin 22 mil pensionado cu ta ricibi un entrada bou di e minimo pa por biba. Desde 2022 e pensionado a bay atras cu 700 Florin. Eman: “Esaki ta e cosnan cu a inicia desde 2017 cu a bin cu redoblacion di BBO prome di 3% pa 6% cu ta pone riba 3 schakel cu ta un aumento di 18% riba e costo di bida di nos ciudadano. Despues a subie cu 1% cu ta bira 3%, awo nos ta bay pone un 7% mas na grens.”

Esaki ta e realidad cu Aruba ta bibando, Eman a afirma y p’esey durante di tratamento di presupuesto, AVP a entrega un presupuesto alternativo pidiendo pa un aumento di e reparatietoeslag pa por cubri e deficitnan aki. Lo a kita placa di goederen en diensten pa no tabatin nodo di kita remedi for di nos grandinan. Sinembargo escogencia di e gobierno tabata otro. Paso pa paso, nan a fractura henter e vangnet social cu a crea pa nos hendenan, un entrada cu ta cubri suficiente pa e necesidad basico.

E lider di AVP a pone enfasis cu e cifranan cu el a trece dilanti durante e reunion publico, no ta algo cu a inventa, pero ta saca for di relatonan oficial di CBS y SVB y ta conoci pa gobierno tambe. Nan ta indica cu 56.1% di esunnan cu tin un trabou, ta gana 2.500 florin of menos. Esey kier men cu 25 mil trahado ta bibando bou di e nivel minimo pa biba na e pais aki, no por sobrevivi. E situacion ta pio ainda pa esunnan di bijstand of pension. Eman a comparti e ehempel di un persona handicap cu ta biba na cas di pueblo na Noord. E tin un bijstand di 950 florin for di cual e tin cu paga 475 florin pa e cas y ta rest’e 475 florin pa biba.

Mientras tanto, cada paso cu e Gabinete Wever-Croes II ta tuma ta otro medida cu ta aplica riba e ciudadano. Banco Central a a saca afo, for di un investigacion haci riba e situacion financiero di famia na Aruba cu 36% di e casnan ta preocupa pa demasiado debe. Pa Eman, esaki ta un consecuencia logico di e maneho hiba desde 2017, pasobra casi mita di bo poblacion ta bibando tur luna cu un deficit di 750 Florin.

Eman ta puntra kico e gobierno ta haciendo pa atende cu e situacion doloroso aki? Ken den e gobierno aki a acepta un responsabilidad pa bisa cu nos ta bay atende cu e deficit aki? Nos ta bin cu un cambio riba e reparatietoeslag manera fraccion di AVP a sugeri? Nos ta bay wak con por evita mas ainda e BBO? Na su luga, Gabinete Wever-Croes II a bin en bloc pa purba ‘kill the messenger’ sin worry cu e message.

“No ta worry cu e handicap cu tin cu biba cu 475 Florin, no ta worry cu esun cu ta haya mininumloon cu no sa con pa paga schoolgeld pa su yiu, no ta worry cu e pensionado cu no sa unda pa saca cen pa paga pa remedi; ban cu shete minister, caminta ta un a invita, pero a bin shete pa kill e messenger,” asina e parlamentario a bisa, indicando firmemente cu bo por purba kill e messenger, pero e estadistica t’ey den rapport di instancia y shete minister no por sconde esey.