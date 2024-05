E biaha aki lo no permiti manipulacion cu e proceso electoral. Partido AVP ta mira den e hecho cu Fraccion di MEP y RAIZ, bao instigacion di Evelyne Wever Croes, a nenga di accepta e amienda di AVP riba nos kiesverordening pa sigura transparencia y un proceso corecto y honesto di voto cu claramente kier tene porta y bentana habri pa ripiti iregularidadnan cu a tuma lugar na 2021. Pesey Lider di Partido mr. Mike Eman durante un conferencia di prensa dilanti di censo a anuncia un operación nacional pa controla e proceso electoral bao di e nomber “DIA V!”.

Eman a splica cu e dia V ta e dia cu lo sigura cu Votonan lo wordo conta manera debe ser; e DIA V ta e dia cu lo garantisa cu Voluntad di pueblo lo prevalece y cu e DIA V ta e dia cu Victoria di Pueblo lo triunfa. Pa esaki partido AVP ta bay entama un proceso nacional cu voluntario den y na tur urna electoral pa sigura e Voto y Bos di Pueblo y un Victoria keda celebra. Eman a bisa di tin confianza den e presidentenan di Conseho Electoral cu a bin despues di Glenn Thode, esta mr. Monica Kock y Rossi Marchena, pero e experiencia cu Gabinete Wever-Croes y rol di Censo den e proceso electoral 2021 a laga un smaak hopi amargo atras den pueblo.

Colega drs. Mervin Wyatt-Ras tambe a mustra cu ta hopi lamentabel cu e Fraccion di MEP y RAIZ no a sostene e amienda di AVP. Esaki ta un indicacion cu nan no tin nigun bon intension den e proximo eleccion. Inicialmente e lider di fraccion di MEP, Hendrik Tevreden a bisa cu nan ta positivo pa cu e amienda di AVP te ora cu Evelyne Wever-Croes a bin ordena fraccion di MEP y RAIZ pa vota contra e amienda di AVP. Di parti di Fraccion di MAS, ACCION 21 y miembro independiente Gerlien Croes si a sostene e amienda di AVP.

Consehero huridico di Fraccion di AVP, Wendrick Cicilia cu tabata tin un contribucion substancial den formulacion di e amienda di fraccion di AVP a splica e difenente stipulacionan den e amienda. El a splica e articulo 84ª nobo cu e amienda a propone, esta ora tin “ernstige vermoeden” cu cosnan no a bay bon y bin un peticion substancial pa un reconteo cu e Presidente di e Conseho Electoral lo mester concede. Tambe Cicilia a splica e articulo den e amienda cu ta ancra e proteccion di e stemblijetnan pa nan no wordo destrui manera cu a sosode na 2021 den pleno temporada cu tabata tin un disputa ainda. E amienda ta ancra un obligacion di mantene e stembiljetnan pa 3 luna y hasta mas largo tanten cu tin un disputa riba conteo di voto dilanti corte of na Conseho Electoral.

E lider di AVP, mr. Mike Eman, a clausura e declaracion di Prensa mustrando cu pa garantisa e cambio den proximo eleccion, e sosten pa nos grandinan, e aumento di pensioen cu 50%, e remedinan bek pa nos grandinan, e acuerdo cu Hulanda pa un Fondo di Inversion pa Aruba, oportunidad husto pa nos inversionistanan y entrada husto pa nos empleadonan y mucho mas di e puntonan di AVP pa crea un alivio y perspectiva e votonan mester wordo conta corectamente y e voluntad di pueblo mester prevalece. Eman a mustra cu ora di bay urna, cera cortina y marca e voto e Pueblo mester tin siguransa cu su voluntad ta prevalece. “Ora tur voto wordo conta honestamente nos ta sigur tambe cu por celebra e victoria e biaha aki, mustrando señal di un V cu su dedenan Eman a enfatisa e Dia V di operacion nacional pa sigura e votacion na Aruba.