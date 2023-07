Lider di Oposicion, mr. Mike Eman, a expresa preocupacion cu aumento dramatico di schoolgeld na practicamente tur school na Aruba. Eman ta relata esaki directamente na falta di subsidio debido di parti di Gabinete Wever-Croes di “bijzondere onderwijsinstellingen”, manera SKOA. Pero tambe hasta schoolnan publico y EPB ta haya nan forza pa aumenta schoolgeld pa motibo di falta di sosten di gobierno. E falta di sosten financiero di parti di Gabinete Wever Croes pa institutonan cu ta percura pa eneñanza na Aruba ta conduci na e aumentonan practicamente impagabel pa miles di famia na Aruba, e lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman ta expresa.

GABINETE WEVER CROES

TA CAUSA SCHOOLGELD EXORBITANTE

E lider di oposicion, Mr. Mike Eman ta referi na e siguiente aumentonan dramatico:

“De schoolgelden op de SKOA-scholen zijn de afgelopen jaren inderdaad dramatisch gestegen. Voor Mavo-scholen steeg het schoolgeld van 175 gulden in 2015 naar 250 gulden in 2021, een stijging van 43%. En voor het schooljaar 2023/2024 staat een onaanvaardbaar bedrag van 350 gulden gepland, een verhoging van niet minder dan 40%. Ook basisscholen zijn zwaar getroffen, met een verhoging van 175 naar 275 gulden, een alarmerende stijging van 57%. De schoolgelden voor de SKOA-kleuterscholen zijn eveneens aanzienlijk verhoogd, van 150 naar 250 gulden, een verontrustende toename van 66%. Dit zijn onhoudbare stijgingen die de financiële stabiliteit van gezinnen ernstig ondermijnen en het recht op onderwijs bedreigen. Hierboven komt nog dat praktisch alle scholen ook nog 150 voor airco geld in rekening brengen. Een gemiddeld gezin van drie (3) schoolgaande kinderen, een (1) op een kleuterschool, een (1) op de bassischool en een (1) op de MAVO, moet 1325 aan school- en airco geld betalen om een nieuw schooljaar te beginnen. De verhogingen op de EPB-scholen zijn ook enorm. De eerste drie jaargangen worden verhoogd van 125 tot 280 gulden en de vierde jaargang gaat van 150 naar 330 gulden”.

MAJORNAN Y DOCENTENAN

VICTIMA DI GABINETE WEVER CROES

E aumentonan dramatico aki ta afecta famianan di 6000 alumno di schoolnan basico, 2500 alumno di MAVO y 1500 mucha cu ta sigui “kleuteronderwijs” na schoolnan di SKOA. E ta kibra bo curason pa mira con miles di famia nan Aruba ta worde confronta cu aumentonan enorme di schoolgeld, pasobra Gabinete di Evelyne Wever-Croes tin otro prioridad cu fondonan di Pais Aruba. Asina ta fractura completamente e presupuesto di e hogarnan di miles di famia. Tambe 1500 famia cu jiunan na EPB na San Nicolas y na Hato ta worde confronta cu aumentonan di schoolgeld dramatico ariba 100%, Eman ta enfatisa.

Na e mes momento ta crea cu esaki un situacion hopi dificil pa docentenan cu caba ta worde neglisha dor di Gabinete Wever-Croes. “Tur dia mi ta papia cu docentenan cu ta sinti cu nan posicion huridico ta cai atras, mientras cu Gabinete Wever Croes desde su inicio na 2017 a bin ta masacrando enseñanza”, mr. Mike Eman ta expresa. E problemanan social cu Gabinete Wever Croes ta creando ta refleha tur dia den e trabao cu ta bira mas pisa pa e docentenan na Aruba. “Nos mester di educacion liber na Aruba cu docentenan cu tin e sosten di gobierno, pero net lo contrario ta pasando”, segun e Lider di Oposicion, mr. Mike Eman.

CAMBIO HUSTO: BON COMUN

Eman ta bisa cu un vez mas mester conclui cu no por ta nada otro cu Evelyne Wever Croes y su gobernantenan ta sin curason, celebro y alma. Awor nos ta mira den educacion tambe con majornan, muchanan y docentenan ta bira victima di Evelyne Wever Croes y su gabinete. Pueblo ta sufriendo pa causa di nan maneho. 1.5 biyon extra na entrada den cinco anja nan a ranca for di saco di pueblo, pero e supuesto debe cu nan ta paga no ta baha y Aruba tur dia ta bira mas deteriora atrobe, tanto fysicamente como socialmente. E ta bisto cu Aruba tin urgencia pa un CAMBIO HUSTO di direccion. “Ni MEP cu su FLY BY NIGHT, RAIZ, pero un gobierno cu lo pone e BON COMUN como e strea di orientacion atrobe, pa sirbi comunidad henternos mester. No “friends and family” y tampoco “interesnan particular”, ta henter nos pueblo mester worde sirbi cu dignidad y capacidad cu ta ofrece perspectiva y prosperidad, lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman, a enfatisa.