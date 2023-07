Den e dianan aki a bira conoci cu KLM a reduci su capacidad di stoelnan pa Aruba. Esaki segun e lider di oposicion, mr. Mike Eman ta un señal hopi preocupante. Durante tratamento di medida di aumento di roomtax, BBO di 6% pa 7% y awor durante tratamento di e medida di 7% BBO na frontera nos a puntra Gabinete Wever Croes si tur e aumentonan aki no ta bay afecta turismo di Aruba. Nos a mustra riba e peliger cu Aruba por ta bezig ta “outprice” su mes for di e mercado. Esaki tabata palabranan di mr. Mike Eman despues di a haya e informacion cu KLM ta reduci su asientonan pa Aruba.

GABINETE WEVER-CROES TA

CONTESTA CU NO A HACI ESTUDIO

Specificamente nos a puntra Gabniete Wever-Croes si nan no ta mira e peliger cu tur e medidanan aki Aruba ta bay birando mucho caro pa turistanan. Nos a enfatisa cu nos ta preocupa cu Aruba su posicion di competencia den e mercado di turismo. Pesey nos a haci e pregunta specifico si gobierno a haci un estudio riba e impacto cu e medidanan aki por tin pa e posicion di competencia di Aruba. Pa nos sorpresa Gabinete Wever Croes a bisa, den contestacion riba nos pregunta, preto riba blanco cu NO a haci NINGUN estudio: “De overheid heeft echter nog geen onderzoek laten verichten naar de mogelijke gevolgen van een heffing bij de grens voor de concurrentiepositie van Aruba als toeristische bestemming”.

KLM TA REDUCI CAPACIDAD

DI ASIENTO PA ARUBA

No ta promer vez cu KLM ta sirbi como “barometer” di kico futuro di turismo di Aruba lo trece. Tur experto den e industria ta mustra cu den mundo tabata tin un “post-COVID-boom” den turismo. Pero tur ta puntra nan mes cu hopi cautela si e “rush” pa biaha despues di tabata sera den cas pa mas di un anja lo continua. Den un analysis di Financial Times bao di e titulo, “Can the post-pandemic travel boom endure?” nan ta haci nan mes e pregunta aki. Y algun experto a mustra cu cautela cu no por asumi sin mas cu e “boom” mundial aki den turismo lo continua: “Many hoteliers have been able to mitigate some of the cost pressure be it labour costs, food costs, general inflationary pressure, by driving up the average room rate,” said Andreas Scriven, partner and head of hospitality and leisure at Deloitte. “But how long can that go on for? Everybody is asking themselves the same question.” E anuncio di reduccion di asientonan di KLM ta haci nos preocupa. E lider di oposicion mr. Mike Eman ta bisa. No ta promer vez cu KLM a reaccion cu olvato pa problemanan den mercado di turismo y specificamente den conflicto cu e tempo ey Gabinete Nel Oduber. Ta hopi esfuerso nos mester a haci pa trece KLM bek. Busca otro aerolinenan riba e ruta di Europa semper ta algo cu mester worde haci den transparencia y habri den dialogo cu nos partner di mas 100 anja riba e ruta Hualnda-Aruba, mr. Mike Eman ta bisa. “Mi no sa si esey ta tumando lugar awor, porta nos ta den e mode “zo vader zo zoon” y KLM ta hayando un cold shoulder.

IRESPONSABEL CU NO A HACI ESTUDIO

E lider di oposicion, mr. Mike Eman, ta finalisa bisando cu e postura di Gabinete Wever-Croes cu e mercado di turismo lo ta “inelastisch”, ni cuanto nos subi e prijs turista lo keda bini ta un ponencia hopi peligroso pa e industria primordial di Aruba. E posicion aki ta bira aun mas iresponsabel ora Gabinete Wever-Croes ta admiti cu nan no a haci estudio, pero simplemente ta “gamble” cu por sigui aumenta prijs y turistanan lo keda bini. Gabinete Wever-Croes ta lubida cu un di e forzanan grandi di Aruba su turismo ta “word of mouth”. Si e word of mouth bira awor, “nice Island, but too expensive” nos tin un problema. Gabinete Wever Croes no tin lo minimo di vision. “Nan ta vrijwiel riba locual Gabinete Mike Eman I y II a haci pa drecha e producto turisto, miyones di inversion pa haci Aruba mas bunita y mas limpi y mas atractivo den tur sentido. Tambe di a crea un ATA independiente cu un budget di mas di 100 miyon pa anja pa tin staff profesional y fondonan grandi pa mercadea Aruba. Awor a kita 20 a 30 miyon di e fondo aki caba y ta lagando Aruba deteriora, sin mantencion, limpiesa baiendo atras, ATA cu menos placa y Aruba birando mas caro. “Esaki ta un “perfect storm” pa busca problema pa turismo di Aruba”, mr. Mike Eman a finalisa bisando.