Pa prome biaha un entidad autonomo y clave den e structura institucional di nos pais manera ta Raad van Advies a haya su mes obliga di expresa cu gobierno cu su forma di proceder ta haci su mes inconfiable. E posicion remarcabel aki a bin como parti di e evaluacion cu ta compaña e propuesta di ley fiscal pa introduccion di BBO na frontera, entrega diabierna ultimo na Parlamento. Hunto cu ne tin por lo menos 20 punto a traves di cual Raad van Advies ta analysa y adverti pakico dicho medida fiscal lo ta devastador pa e economia di nos isla y pa e poder di compra di su habitantenan. Mr. Mike Eman ta cita Raad van Advies cu ta mustra cu cada vez cambionan den leynan asina abrupto y sin fase transitorio ta haci cu gobierno ta crea atrobe e imprecion di ta inconfiable: “hiermee wederom de indruk gewekt wordt dat er sprake is van een weinig betrouwbare overheid”.

Para dilanti di Parlamento, lider di fraccion di Partido di Pueblo Arubano (AVP), mr. Mike Eman a dirigi su mes na prensa local pa comunica cu el a haci un peticion na president mr. Edgard Vrolijk pa un reunion publico den forma di un Bijeenkomst pa scuha gremionan. Eman a envatisa e cu caracter di urgencia di e peticion aki ya cu gobierno ta cla pa “bulldoze” e medida aki. Eman kier pa e representantenan di pueblo por scucha directamente for di gremio y otro actornan di sociedad, kico ta nan preocupacion pa cu introduccion di BBO na frontera, manera a keda anuncia pa Gabinete Wever-Croes II lo drenta na vigor dia 1 di juli.

Segun Eman gobierno continuamente ta bin cu cambio sin cu e pueblo ta prepara, sin cu comercio ta prepara y nunca gobierno ta duna un fase transitorio, caminda comercio of pueblo por prepara su mes. Tur cos cu gobierno ta bin cu ne awe, ta impone mañan. Esey probablemente ta e base pa e punto di Raad van Advies.

E conseho ta bisa textualmente: “De Raad herhaalt zijn opmerking uit zijn advies inzake Deel I van het Belastingplan 2023 dat hiermee wederom de indruk gewekt wordt dat er sprake is van een weinig betrouwbare overheid” of “Conseho ta ripiti su comentario di su conseho riba Seccion I di e Plan Fiscal 2023 cu esaki, un bes mas, ta duna e impresion cu ta papia di un gobierno poco confiabel.”

Eman: “Nunca nos a yega di mira un conseho unda no unicamente RVA loke gobierno ta propone na ley no ta bon of mester cambia, of ta bay tin efecto negativo, pero ta bay mas leu y ta duna un veredicto riba e gobierno; e ta bisa: un gobierno cu bo no por confia.”

E lider opositor ta convenci cu esaki ta un dictum hopi pisa di un Raad van Advies cu normalmente ta concentra riba e contenido y ta duna conseho pakico e ta mira cu esaki ta bay ta devastador pa economia, pa poder di compra y pa inflacion. Sinembargo a bay asina leu pa bisa cu aki ta trata di un gobierno cu bo no por confia pasobra no ta informa, no ta duna participacion, no ta duna un fase transitorio y ta impone, nos a yega na un punto unda instituto mayor di conseho na nos pais tampoco tin confiansa na e manera con gobierno ta maneha e situacion di nos pais.

Por ultimo, Eman ta indica cu Aruba practicamente ta den un crisis constitucional caminda gremio ta wordo exclui. Aruba ta biba den conflicto continuo entre gobierno y institutonan hopi importante manera ta esun di cuido pa grandi y awo un ley cu segun Raad van Advies ta bay implica caida di economia, recesion y no ta dunando ningun oportunidad na ciudadania pa expresa nan preocupacion y bin cu dialogo. “Gobierno ta sordo y mudo pa dolor di pueblo,” asina e lider di oposicion mr. Mike Eman a finalisa bisando.