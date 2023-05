Mas y mas nos sociedad ta worde confronta cu decisionnan cu nos ta experiencia como inhusto, incorecto y penoso di Gabinete Wever Croes. Pueblo no por haya un alivio, pasobra supuestamente no tin “con” pa duna e alivio. Schoolnan manera John Wesley College ta worde sera, pasobra supuestamente no tin un “con” pa tene habri. Fondonan ta worde kita di SABA, for di e cuido di nos grandinan, pasobra supuestamente no tin un “con” pa nan haya e fondonan cu nan mester. Awor ta tende di posibel cierre di Cas di Cuido na Palisiaweg y Ambiente Feliz p’ariba, pasobra supuestamente no tin un “con” pa sostene e fundacionnan. E lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman ta bisa cu ora e a anuncia cu mester bin un aumento substancial di e placa di pensioen pa nos pensionadonan, miembronan di Coalicion di Gabinete Wever Croes ta cla pa canta den koor ta “con” esaki lo por.

PROMER MESTER ANALYSA E DICON

Mr. Mike Eman ta bisa cu e gobernantenan aki y esnan cu ta sostene nan a bolter e mundo riba su cabez ora cu ta trata algo pa pueblo. Nan no ta puntra nan mes por ehempel ta DICON un John Wesley College of un SABA mester di fondo. Nan promer reaccion ta “cu no por”. Nan ta analysa mecanicamente, technocraticamente, burocarticamente sin envolvi vision, nececidad y responsabilidad. Asina nan ta yega na bisa nos pueblo cu no tin “con” pa haci esaki of esey. Asina nan ta yega na e decisionnan totalmente desconecta for di realidad, abstrahi di nececidad y compleatmente for di sla. Eman ta bisa cu ora cu e a goberna tabata wak promer kico e nececidad di pueblo ta. DICON mester duna un alivio, dicon mester aumenta bijstand, dicon mester introduci un schoolkinderentoeslag, dicon mester introduci un pensioen general, dicon mester drecha y renova, schoolnan, barionan, monumentonan y centronan di ciudad. Ora cu bo haci e analysis nan aki y mira e urgencia, sinti berdaderamente e dolor y nececidad, bo ta hacie bo tarea pa haya e “con” pa hacie. E gobierno aki no ta interesa den e hende, den nececidad, den e dolor, den e vision, pero ta gara tene na un “con” pa rechasa nececidadnan di pueblo y Aruba. Pero ta bisto si cu ora di juda “friends & family” ta haya CON pa hacie hopi liher. E ora no falta creatividad y tampoco sentimento pa yuda tata, ruman, primo of swa. Mientrastanto a ranca mas di 1200 miyon florin, 1.2 miljard, for di pueblo cu aumento di BBO y otro medidanan. E ora si no ta puntra ta “con” pueblo por paga pa esaki. Ta ora cu ta trata di pueblo si ta mira cu no tin voluntad pa yega na e “con”. E contesta ta simpel. “Cuminsa habri boso wowo, boso consenshi y curason y mira e “dicon” anto pordice lo por haya e caminda “con” pa juda nos Pueblo y Pais, e lider di oposicion mr. Mike Eman a termina bisando.