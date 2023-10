“Nos ta hopi precupa cu e presupuesto di Gobierno di Aruba pa aña 2024. Gabinete Wever-Croes ta gaba cu nan a presenta e presupuesto cu supuesto surplus, pero pa pueblo e contenido di e presupuesto no ta duna motibo pa celebra”, e lider di Fraccion di AVP, mr. Mike Eman ta expresa. No tin ningun perspectiva positivo den e presupuesto cu ta duna pueblo y comercio alivio pa nan sufrimento. Den e cuadro aki Fraccion di AVP a scrutina e presupuesto di Gobierno di Aruba pa aña 2024 extensivamente y a manda mas cu 700 pregunta relaciona cu e presupuesto 2024 pa Gobierno di Aruba, mr. Mike Eman a expresa.

NEGLIGENCIA DI PERDIDA

DI PODER DI COMPRA

Locual cu a resalta ta e hecho cu Gabinete Wever-Croes a escoge pa no reserva placa pa asina duna un compensacion pa perdida di poder di compra na empleadonan nan publico of di Fundacionnan, pensionadonan, esnan cu ta cobra un salario minimo of esnan ariba bijstand. Fraccion di AVP ta subraya cu esaki ta ilustra e prioridadnan robes di Gobierno di Aruba (MEP/RAIZ) y e negligencia pa cu e deterioro social-economico di pais Aruba. Gobierno di Aruba (MEP/RAIZ) no a reserva ni un florin pa asina duna indexering na empleado nan publico of pa aumento reparatietoeslag pa esnan riba salario minimo of pensionado nan. Gabinete Wever Croes no tin ningun intencion pa compensa e perdida grave di poder di compra di nos cuidadanonan y tampoco duna un alivio den e costo pa haci comercio.

MEDIDANAN A

STRANGULA PUEBLO

Nos ciudadanonan a wak na poder di compra bay atras na un manera abusivo bao di e maneho di Gabinete Wever-Croes. Na Januari a aumento BBO pa 7%. Esaki no tabata suficiente na Augustus a introduci un “BBO na frontera di 7%” ariba tur producto y servicio. Inicialmente Gabinete Wever-Croes a rebobla BBO di 3% pa 6% y un a pone BBO riba un cantidad di servicio cu no tabata paga BBO anteriormente. Ya na 2018 y 2019 a mira un inflacion grandi cu esaki. Tur esaki den combinacion cu aumento drastico di awa y coriente y tambe prijs di gasoline cu ta tin un impacto hopi grandi den cartera di nos cuidadanonan. Ainda nos empleadonan publico no a ricibi compensacion pa perdido financiero cu nan sufri pa motibo di recorte di salario den cu Gobierno di Aruba (MEP/RAIZ) a impone. Bou di e maneho di e Gobierno aki nos ciudadanonan den sector publico y priva a perde mas cu 25% na poder di compra y ta biba awe bou di circumstancianan hopi precupante.

AUMENTO BARBARO DI COSTO

PA HACI COMERCIO

Tur e medidanan di Gabinete Wever-Croes a afecta tambe comercio di Aruba. E costo pa haci comercio a subi dramaticamente. “Tur e aumentonan di BBO y introduccion di BBO na frontera ta dal comercio duro tambe. Comercio tambe tin cu paga e aumento barabaro di awa y coriente. Hopi costo comercio mester absorba, pasobra simplemente e consumidor no por paga prijsnan mas halto cu nan poder di compra mes a keda destrosa dor di Gabinete Wever Croes”, mr. Mike Eman ta splica. Den Presupuesto 2024 tampoco nos por mira ningun iniciativa pa duna comercio un alivio, Eman ta accentua.

UNDA E PLACA TA BAI ??

Mientras cu pueblo y comercio ta sufri e ta remarcabel pa constata cu Raad van Advies ta puntra con Gabinete Wever Croes por ranca 15 miyon na dividendo di WEB y ELMAR mientras nos comunidad ta paga prijsnan abusivo tur luna. Sin ningun tipo di escrupulo por mira cu Gobernantenan di MEP y RAIZ ta keda biba den luho, mientras pueblo ta sufri. Gabinete Wever Croes a ricibi desde di 2018 cu tur e medidanan un totaal di mas cu 1.5 Biyon florin extra den caha di Gobierno sin cu nos por mira un inversion, un proyecto of sikiera un iniciativa cu ta beneficia nos comunidad of nos cuidadanonan. “Asina mes Gabinete Wever Croes ta presenta un preupuesto 2024 sin inversion, sin compensacion pa e perdida di poder di compra y tampoco cualkier compensacion, alivio of reduccion den costo pa haci comercio” e Lider di Fraccion di AVP, mr. Mike Eman ta envatisa.