“Tur famia cu mi bishita y reuni cune ta sclamado e mesun dolor. Nos pueblo ta pasando un amargura inacceptabel. Miles y miles ta bibando den un pobresa alarmante. E cosnan di mas basico a bira imposibel pa asina tanto famia. Y awor nos ta bai haya otro medida cu ta e 7% BBO na frontera”, e lider di oposicion, mr. Mike Eman a expresa cu hopi preocupacion.

Nos mamanan cu ta biba diariamente cu e preocupacion di falta di placa, cu prijsnan aumentando drasticamente y un acumulacion di debe ta esnan cu mas ta sufri di e pobreza creciente na Aruba. Eman ta bisa. Nos mamanan ta worde confronta diariamente cu e placa no ta yega y e dolor cu na cas no por provee pa e famia cu e alimentacion necesario. Un situacion sumamente doloroso cu ta conduci na preocupacion y un stress cu efectonan hopi negativo pa salud físico y mental. Tur esaki tambe cu presion grandi riba e nucleo familiar y cu hopi vez ta conduci na fragementacion di hogar y hobennan desorienta.

E lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman ta bisa cu tur dia e ta papia cu y scucha di nos mamanan con dificil nan tine. Nos ta mira nan clamor bek tambe den e cifranan di Centraal Bureau Statistieken y Banco Central. Tur ta confirma locual nos ta mira y tende di nos mamanan: aumento dramatico di costo di bida, miles di famia den crisis financiero y poder di compra severamente afecta. Nos mamanan empleado, profesional, empresario y nos mamanan grandi bibando uncamente di un pensioen, tur ta sufriendo, e lider di AVP mr. Mike Eman ta accentua.

E Gobierno actual di MEP/RAIZ no ta parce di ta realisa kico y con nos mamanan y na famianan ta sufriendo. Aruba ta bai di un medida pa otro mientras gobierno di Evelyne Wever Croes den pleno cara di un pueblo den dolor ta keda aumenta su gastonan di luho y ta keda favorece amigonan y familiar.

Fraccion di AVP a entrega un Presupuesto Alternativa pa trece alivio pa miles di famia na Aruba, pa cambia e rumbo di un maneho di malgastamento di recursonan y pone prioridadnan corecto. A pone prioridadnan den e Presupuesto Alternativa pa salbaguardia acceso na ensenjanza liber, acceso na cuido medico, juda famianan cu muchanan cu un limitacion, soluciona problema di werkster y mucho mas.

Fraccion di AVP a substancia e cambio di rumbo aki pa trece perspectiva positivo cu cifra den su Presupuesto Alternativa, pero MEP/RAIZ kier a continua riba e rumbo di medida. Y awe e sufrimento ta den tur skina di nos Pais. E lider di oposicion ta bisa cu lo keda bringa e medidanan cu Gabinete Wever Croes ta bini cune atrobe cu alma y curpa. “Nos tin un responsabilidad cu Pueblo y Pais, nos tin un copmpromiso cu e Bon Comun y pesey nos lo keda lucha pa e cambio”, Eman a finalisa bisando.