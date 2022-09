Parlamentario y lider di AVP, sr Mike Eman a vocifera un preocupacion grandi cu ta biba den comunidad pero tambe cerca miembronan di oposicion pa desaroyonan cu ta tumando luga den e compania di awa y electricidad, esta WEB Aruba NV.

Sr Eman a mustra cu Gabinete Wever Croes II despues di e move varios profesionalnan capacita for di nan posicion tanto den WEB y Utilities, nombrando famia, amigo y suanan den posicionnan clave, awor practicamente ta cometiendo atraco den e companianan di utilidad aki.

“Den ultimo dianan nos por a scucha temanan cu a laga tur hende hopi pero hopi preocupa mes na momento cu expertonan, personanan clave den WEB, kendenan a revela metemento politico cu tin via di Utilities den asuntonan cu ta estrictamente temanan cu tin cu wordo maneha dor di WEB.

Un inkietud cu ya tabata biba den comunidad ora cu tur hende a ripara kico a pasa den e acuerdo cu Eagle LNG, ora cu a mira con a pone miembronan di famia di gabinete, strategicamente pa asina sigura c’un contract asina dudoso manera esun di LNG por a wordo firma, marando Aruba pa mas cu 20 aña na 2 biyon florin.

Na e momentonan aki cu revelacionnan ta saliendo den e dianan aki, ta confirma cu locual a tuma luga e tempo ey, tabata algo totalmente incorecto den cual e expertonan di WEB no tabata envolvi.

Pa e motibo aki tambe, caminda informacionnan a wordo revela caminda expertonan di WEB ta bisa cu na e momentonan aki, e compania Utilities Aruba NV, ta ursupando derecho- y podernan responsabilidad y tareanan cu ta estrictamente di WEB, pa nan bay maneha proyectonan di energia, caminda nan lo dicidi ta ken, con y cuanto y tur esaki ta crea un preocupacion hopi hopi grandi den nos comunidad.

Tur esaki pa motibo cu e deal di LNG no ta para los di e inkietud cu tin awe cu expertonan di VWI di WEB a divulga y pa e motibo ey fraccionnan di AVP, MAS y Accion21, a entrega dos carta cual uno ta caminda nos ta urgi urgentemente pa tene un reunion publico, caminda ta invita VWI y SIWA, caminda den tur libertad nan por papia sin persecucion politico pa divulga asina kico realmente ta pasando na e momentonan aki den WEB.

Desaroyonan cu ta mustrando practicamente un tipo di atraco riba e compania estatal di mas importante cu pais Aruba tin, cu ta WEBm, e compania cu ta suministra nos comunidad cu coriente y awa cu na e momentonan aki, ta bou di un nubia di atraco di Utilities, cu liñanan cu ta core te na gabinete Wever Croes II.”

Parlamentario Mike Eman a sigui mustra cu e di dos carta cu e tres fraccionnan menciona a manda, ta dirigi directamente tanto na Prome Minister Evelyn Wever Croes como Minister Glenbert Croes, caminda fraccionna di AVP, MAS y Accion21, ta urgi nan pa para cu e usurpacion di pasonan cu nan ta tumando na e momentonan aki, pa tuma decisionnan caminda estrictamente WEB ta autorisa pa tuma, cu unicamente WEB ta capacita pa haci y caminda WEB tin e proceduranan pa garantisa transparencia, integridad di decisionnan cu ta toca miyones y miyones di florin di e pais.

“E ta toca tambe e consistencia y stabilidad di suministracion di awa y coriente pa henter pueblo di Aruba,” Parlamentario Mike Eman a trece dilanti.