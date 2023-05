E cuido di esnan mas vulnerabel den un pais ta un refleho di ki tipo di gobierno nan tin, asina lider di Partido di Pueblo Arubano (AVP), mr. Mike Eman a bisa dialuna mainta durante e conferencia di prensa den cual e a lamenta e mas reciente deterioro cu Gabinete Wever-Croes II ta causando riba e necesidadnan basico di e ciudadanonan di Aruba.

E pensamento cu Eman a cita riba cuido di esnan mas vunerabel ta di Mahatma Gandhi. Eman ta considera cu ta uno cu ta mustra riba e ki tipo di gobierno no ta percura pa esnan mas vulnerabel den comunidad. Lamentablemente awe Aruba ta experiencia un gobierno cu ta neglisha e tarea esencial aki di cuida esnan mas vulnerabel. AVP kier remedia esaki di un forma mas definitivo atraves di ancra den nos constitucion e derecho ariba un existencia husto. P’esey a anuncia cu lo tuma e iniciativa di introduci e garantia aki den nos constitucion pa tur cuidadano.

E lider di partido y di fraccion di oposicion a uza como ehempel articulo 20 den constitucion di Hulanda cu ta bisa: “De bestaandszekerheid der bevolviking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg ter overheid.” Pues gobierno tin e obligacion constitucional pa garantisa un existencia husto pa esunnan mas vulnerabel. E esencia di ancra e derecho aki den nos constitucion ta crea un responsabilidad y un tarea constitucional pa gobierna pa hasi un esfuerso continuo pa garantisa cu tur cuidadano por tin suficiente entrada pa por cubri e gasto nan minimo pa por tin un calidad di bida confortabel.

E derecho ariba existencia digno ta pertenece na e derecho nan humano mas fundamental, pa motibo cu e ta duna contenido na e principio cu cada ser humano tin balor. Mas cu un derecho cu ta impone un tarea pa gobierno percura pa cada cuidadano tin un suficiente entrada pa por cubri necesidad nan basico y minimo manera alimentacion, educacion, utilidad, transporte, cuido medico y vivienda, e ta un garantia constitutional cu AVP ta bay crea pa nos comunidad cu ta brinda protecion contra pobresa y garantia di un calidad di bida decente.

“Si salario minimo no ta yega, si no ta ahusta pension suficiente, si ta kita remedi di nos grandinan, si ta kita placa for di anciano, si ta pone costo di bida inalcansabel, ta neglishando e derecho riba un existencia husto,” asina Eman a expresa durante conferencia di prensa ofreci dialuna mainta na Cas di Partido hunto cu colega parlamentario drs. Mervin Wyatt-Ras.

E ex prome minister di Aruba den Gabinete Eman I y II a indica cu no por ta asina cu cada bes cu AVP ta na mando, ta duna reparatietoeslag, inhaalmaneuvre, ta redobla pension, schoolkinderentoeslag y ta percura pa tur hende tin un existencia husto na e pais aki, mientras cu ora ta bin otro gobernacion cu kier faborece solamente friends and family, ta neglisha tur necesidad basico di nos pais.

Eman: “Ta bira tempo pa nos por cuadra legislativamente mas fuerte e derecho cu un ciudadano tin riba proteccion riba su existencia minimo den constitucion di pais Aruba y esey ta un di e iniciativanan cu nos ta bay tuma conseha pa nos hobennan hurista cu nos tin cu ta asesora fraccion di AVP.” Eman a menciona aki specificamente jurista Wendrick Cicilia cu ta avansando su estudio riba e tema specifico aki.

Mr. Mike Eman a invatisa cu AVP ta bay lucha pa crea e base legal constitucional pe e derecho ariba existencia husto pa cada cuidadano. Esaki ta garantisa cu e calidad di bida di nos cuidadano nan no por deteriora pa motibo di maneho of decision di un gobierno si conococemento, alma of curason.