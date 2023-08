Un comision di majornan y alumnonan hopi preocupa a companja un delegacion di AVP den expresa nan malcontento con “interes di un kliek ta bai dilanti di interes di educacion di nos muchanan”. Esey ta locual majornan rabia a expresa dilanti di EPB school, relaciona cu e aumento barbaro di schoolgeld.

Hunto cu Lider di Partido,mr. Mike Eman, parlamentarionan, ing. Mike de Meza, drs. Mervin Wyatt-Ras, candidatonan, Wendrick, Cicilia, Clifford Heyliger, Junior Croes y mas ciudadano cifranan a keda presenta con di un banda ta subi schoolgeld barbaramente y di otro banda ta keda e pregunta clave “unda e 1.5 biyon extra di entrada di Gabinete Wever Croes a bai ?”

Comienso di aña escolar nobo ta uno, no di aspiracion y animo, pero di preocupacion y dificultad, sigur pa e mayornan di schoolnan na Aruba. Lider di Partido di Pueblo Arubano, AVP, Mike Eman hunto cu otro miembronan di e partido a reuni cu nan pa brinda solidaridad pa e situacion cu e gobierno actual ta obliga nan di biba pa nan falta di maneho y vision. Specificamente Gabinete Wever-Croes I y II a keda sin evalua y ahusta e normbedrag cu cual ta subsidia enseñansa publico.

Ta e practica regular di un gobierno responsabel, manera cu esun di AVP tabata, pa cada tanto tempo evalua e normbedrag pa wak si e cifra ainda ta cubri e gastonan. Esaki ta algo cu sa sosode cada 5 a 10 aña. Despues di no a haci nan trabou, awo gobierno kier culpa e gabinete anterior. Esaki simplemente ta un excuus masha fofo, segun Eman.

Ta obvio cu si, desde cu MEP ta na mando, ta medida so a introduci, cu mester ahusta e normbedrag. Ta gobierno mes a percura pa prijs di tur cos subi y awo e consecuencia ta cu SKOA y otro fundacionnan mester di mas finanzas pa opera nan schoolnan, pero Gabinete Wever Croes ta tene e placa pa favorece “un kliek rond di e gobierno aki”. Mientrastanto e gobernantenan si ta drecha pa nan mes “y esey ta e diferencia grandi entre nos y nan; pesey nos no ta mescos cu nan,” Eman a indica para pafo di EPB sosteni pa mayornan indigna y alumnonan preocupa.

Pa e motibo aki, e lider a manda dia 1 di augustus un carta pa alerta Prome Minister Evelyn Wever-Croes riba e problema cu nan ta creando pa miles di mayor. Gobierno sa masha bon cu mayoria famia di studiante di EPB ta humilde y den situacion hopi dificil cu simplemente no tin pa paga e aumentonan drastico di schoolgeld. Fuera di esey, tin maestronan rond di Aruba cu ta di nan mesun saco a paga pa drecha klas, Eman ta bisa. “Esaki ta e mesun docentenan cu tin 7 aña sin haya indexering pasobra Gabinete Wever-Croes y nan kliek tur e tempo aki a percura solamente pa nan mesun saco.

Na 2017 Gabinete Mike Eman II a laga atras un Aruba renoba, cu scolnan nobo, caretera nobo, cu ambtenaar cu ta haya indexering y ciudadano cu ta haya reparatietoeslag, entre otro. Den contraste, desde cu MEP a yega na mando, ta medida so a keda introduci na e punto cu 2017 tabata necesario 2.000 florin pa luna pa un persona biba, mientras cu aworaki e suma ey a subi na 2.500, creando un deficit cu CBS a indica di ta 745 florin. Esey ta e consecuencia di e gobernacion aki faboreciendo nan kliek y lagando pueblo cu costo bida halto cu ta creando pobresa y miseria.

Gobierno a haya 1.5 biyon florin extra compara cu gobierno di Mike Eman. E lider politico ta puntra si nan a drecha un scol of un bario cu e placa ey? Loke nan a haci ta decora un trapi y verf e toren na Palm Beach. AVP a fia pa traha un Aruba cu awe ta para pa hopi mas di loke a fia. Kico MEP a haci cu e 1.5 biyon florin? Unda e 1.5 biyon e placa aki a bay?

Tur esnan presente sosteniendo e preocupacion cu mr. Mike Eman a expresa a bisa unanimamente: “Nos Pueblo no por mas”. Pesey Eman a termina confirmando cu unda cu e yega nan ta bisa pa libra nan di e kliek di Evelyne Wevsr Croes cu tin nan strabgula”. Riba esaki Eman ta accentua cu cu ta hunto cu pueblo so nos por logra esaki”. Solamente cu un mandato cla nos lo logra e cambio aki, e alternativanan berde ta dirigi riba trece felicidad y un bida husto atrobe, cu e bon comun na curason, como nos strea di guia hunto cu nos pueblo nos lo logra, e a finlisa bisando.