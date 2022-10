“Segun e reaccionnan cu ta drenta serca nos e ta evidente cu no ta cuestion di algun cas pero ta henter Aruba a worde asota cu e cuentanan astronomico di awa y coriente. Hopi caso cu nos a constata den hogarnan di nos pueblo ta comparti cu nos nan cuentanan cu a subi dobel di locual e tabata ta luna pasa. Algo cu ningun famia ta prepara pe”, e lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman ta expresa cu un preocupacion grandi.

Tur esaki ta bini riba un aumento barbaro caba di costo di bida. Ariba esaki ta bini awor e aumento di BBO y pagamento pa remedi.

Eman ta bisa cu famianan na Aruba ta haya nan mes mas y mas confronta cu un pobresa creciente y alarmante. Costo di bida y gastonan pa subsistencia di un famia a conoce un aumento dramatico desde 2017. Medidanan cu Gabinete Wever-Croes a implementa durante e ultimo añanan a impacta e cifra di inflacion severamente. Na 2017 ainda inflacion tabata -0.6%. Despues di 2017 inflacion a keda subi so y tur prognostico ta mustra cu e aña aki inflacion ta sigui un rumbo devastador.

Mientrastanto cifranan di CBS di 2022 compara cu December 2017 ta mustra cu e bestaansminimum pa un famia a aumenta cu 900 florin pa un famia di 4 y 500 florin pa un solo persona. Pa un persona e bestaansminimum tabata 2066 florin na 2017 y a bira 2513 florin na 2022. E bestaansminimum pa 4 persona, 2 adulto y 2 mucha a aumenta na 2022 cu 900 florin pa luna desde 2017. E tabata 4338 florin y a bira 5278. Esaki no ta inclui ainda ni e impacto di aumento di BBO y aumento di awa y electricidad y mas otro medidanan di Gabinete Wever-Croes. Ta cua famia a bai dilanti cu 900 florin pa luna e ultimo 5 anjanan aki di Gabinete Wever Croes pa por paga pa e aumento dramatico aki ?

“Empobrecimento na un forma alarmante ta causa un sinfin di sufrimento, ta impacta salud di nos ciudadanonan, ta crea problemanan social y ta fomenta criminalidad. P’esey ta incomprendibel cu gobierno ta hiba un maneho di medida tras medida sin percura pa correccion efectivo di e poder di compra”, e lider di AVP mr. Mike Eman a expresa.

“Hopi di e aumentonan exorbitante aki por a worde evita si Gabinete Wever-Croes a hedge y a sigui cu e programa di expansion di energia renobabel di nos gobierno, e lider di AVP, mr. Mike Eman a subraya relaciona cu e recibonan exorbitante cu ta yegando serca pueblo y comercio.

Mr. Mike Eman ta bisa cu “Pueblo completo ta den espera di e reunionnan publico cu fraccion di AVP a solicita pa gobierno bin splica unda e 1.8 miyard fia di Hulanda y cobra extra na redoblacion di BBO a bai mientras pueblo ta sufriendo. Aki ta unda pueblo kier pa su voz y clamor por resona, pasobra asina no por sigui.

Eman ta enfatisa un vez mas cu un gobierno cu no ta cuida esnan mas vulnerabel den comunidad, cu no ta preocupa pa nos enfermonan, ta laga den abandono esnan lubida y solitario den nos comunidad, no ta un gobierno, pero un grupo cu simplemente ta mal usa poder pa enriquece nan mes a custia di e sudor y dolor di pueblo. E ta mas convenci cu nunca cu “pesey Aruba mester di un cambio pa un gobierno cu lo pone e BON COMUN como punto di guia pa su trabao y responsabildad; un gobierno pa sirbi un y tur”, Eman ta conclui.