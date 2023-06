Locual nos a bin ta alarma pe basta tempo cu 50% di nos pueblo ta bibando bao di bestaansminimum awe a haya resonancia den sala di Parlamento ora cu greminionan practicamente unanimamente a mustra cu Aruba no por carga mas medida. E 7% BBO na frontera ta trece nos na e BREAKING POINT, esey ta e temor general cu por a scucha den Parlamento di parti gremionan comercial. Locual ta haci e cos peor ainda ta cu gremionan no ta logra un dialogo real cu Gabinete Wever Croes.

Awe durante encuentro cu gremionan den Parlamento nan a accentua e ausencia di dialogo cu Gobierno actual. Lider di oposicion, mr. Mike Eman a comparti cu Presidente di Comerciantenan Unie Aruba (CUA), Frans Ponson, e bundel Dialogo Social cu tur e protocolanan entre 2009-2017 con e tempo ey si tabata tin dialogo real. Eman ta accentua riba su red social cu e temponan ey lo bin bek pronto !

Cifranan cu mr. Mike Eman a presenta durante encuentro cu gremionan ta mustra cu Banco Central tambe ta alarama cu tur indicadornan economico ta mustrando den un direccion hopi negativo. Tur esaki tin di haber cu e medidanan, e inflacion cu nan ta crea y e perdida di poder di compra cu un costo di bida halto cu ta crea un clima negativo pa consumidor y comercio. Banco Central ta mustra cu consumo priva ta baha, consumo publico ta baha, mediadanan manera pagamento pa remedi ta caba di afecta e pueblo y sofoca e poder di compra. Tambe Banco Central ta mustra un caida drastico den inversion publico, pa falta di projecto di parti di gobierno y un caida di inversion priva. Riba e ultimo aki comercio den paralmento a mustra cu Aruba no ta ofrece incentivo mas pa inversion. E clima no ta atractivo na e momentonan aki cu tur e cambionan fiscal cu ta haci costo di comercio tambe hopi caro.

Na final di e encuentro cu gremionan comercial e Lider di Oposicion, mr. Mike Eman, a insisti riba un encuentro cu gremiona sindical y OPPA pa scucha di nan banda tambe kico ta nan opinion riba e 7% BBO na frontera. Riba esaki e Presidente di Parlamento, mr. Edgar Vrolijk, a laga Eman sa cu “na anja 2025 lo e yama e reunion ey”. Den entrevista na final e lider di oposicion, mr. Mike Eman, a accentua cu lo insisti pa scucha e gremionan sindical y OPPA, manera cu Fraccion di AVP solicita, pero cu di nan parti tambe mester laga e Presidente sa cu e ponencia “cu ta na 2025” lo scucha nan NO ta acceptabel.