Partido AVP a yama un reunion di Parlamento pa haya informacion y splicacion di Minister Ursell Arends tocante di e situacion alarmante cu e cuido medico den casnan di anciano cu ta cay bou di fundacion SABA. E preocupacion grandi ta pa e cuido medico di centenares di nos hendenan grandi. Pero tambe pa e 300 trahadonan di e instituto aki.

Parlamentario y lider di partido AVP, Mike Eman, a mustra cu despues di a scucha Minister Ursell Arends papia riba e situacion den casnan di anciano di SABA, e preocupacion a bira mucho mas grandi, mirando e forma con e minister a describi e situacion cu tin na e momentonan aki y e falta di boluntad pa yega na un solucion hunto cu SABA. “Nos a keda mas preocupa cu ora nos a solicita pa e reunion aki, despues di scucha e contestanan cu e Minister a duna. Prome cu e reunion tabatin un speransa ainda cu lo por tin algo di un dialogo entre gobierno y e instituto cu ta percura pa cuido di nos grandinan y cu tin 300 empleado den diferente cas riba Aruba.”

CUIDO MEDICO NA SABA PONI NA PELIGER

Pa algun aña caba SABA no ta haya subsidio di gobierno pa e cuido medico di e ancianonan den casnan di SABA. E situacion ta bira pio cada dia y pesey SABA a pidi e minister pa reuni cun’e pa haya un solucion con pa duna nos grandinan e cuido medico cu nan tin mester. Lider di AVP den un forma obviamente preocupa a splica: “No ta cualkier instituto esaki ta, pero uno cu 300 empleado cu ta percura pa cuida nos grandinan. Awor ta bin tende di minister Arends cu e conflicto a yega na tal indole, cu e Minister no tin confiansa mas den e Raad van Bestuur y tampoco den e Raad van Toezicht di SABA.” Esaki kier men cu e minister ta nenga di sinta na mesa cu SABA pa busca un solucion. E ta nifica cu minister ta nenga di subsidia e cuido medico di nos grandinan. Mike Eman: “E ora ta lanta e pregunta ta unda e cuido di nos grandinan ta keda? Minister no kier dialoga pa yega na un solucion y e no kier subsidia e cuido. Pues tin un ‘patstelling”. Un situacion sin salida. Y e minister responsabel pa cuido di grandinan no kier haci nada!

MINISTER TA CORTA DEN CUIDO Y DEN SALARIO

E minister a bisa den Parlamento cu e no a corta den cuido di nos grandinan pero den salario di trahadonan. Mike Eman: “Ora cu scucha Minister bisa cu no a corta, anto e ora ta dificil pa compronde ta kico nos a lesa. Nos a lesa cartanan di SABA den cual ta ser mustra cu pa tres aña caba, tin reduccion den subsidio di e fundacion pero Minister Arends ta pretende cu ta for di salario di trahadonan a kita placa, como si fuera cu esey si ta bon. Ta trata di 300 hende cu ta cuida nos grandinan. Cu ta haci nan maximo esfuerso pa e grandinan ta comodo, ta wordo bon cuida. Ta trata di hendenan cu ta esunnan ‘handen aan bed’, figuranan principal den cuido di e grandinan den e luganan aki. Ta hendenan cu ta esunnan mas importante cu cualkier otro cos, mas importante cu e edificio, cu materialnan di cuido cu SABA mester pa duna e cuido cu e tin cu duna. Anto pa e cuido importante aki, Minister ta bin bisa cu e no a corta den placa di SABA, pero si a corta di trahadonan. Comsifuera cu esey si ta aceptabel. Ainda nan salario ta corta!”

FALTA DI RESPONSABILIDAD Y BOLUNTAD

No ta conoci kico ta bay pasa awor cu e cuido pa nos grandinan den casnan bou di SABA. E actitud di e minister Ursell Arends no ta duna niun speransa. Mike Eman: “No ta nada straño cu e yega na e punto dificil cu tin na SABA actualmente, ya cu ora cu lesa cu ta for di aña pasa SABA a dirigi un carta na e minister cu e peticion cu nan kier sinta cu e Minister. Pero nunca nan a ricibi ni un reaccion, apesar di a haci e peticion aki na varios ocasion. Nan a pidi un reunion pa dialoga y elabora riba temanan cual a ser pidi no uno pero “herhaardelijk”. Pero e minister nunca a reacciona. Pero e mesun minister ta bin bisa cu e ta contra cu SABA ta duna e servicio di cuido medico (‘verpleegzorg’) na nos grandinan. Awor e ta pretende cu e no ta bay paga pa esaki, cual ta splica e situacion cu tin den e casnan di cuido aki. Minister Ursell Arends y su gobierno no kier soluciona e situacion critico aki, cu tur e riesgonan delicado cu e ta trece cune pa nos grandinan. SABA den carta pa gobierno SABA ta bati alarma pa e riesgo di un calamidad dor di falta di placa pa cuido medico den casnan di nos grandinan: “Het ontstane risico op het zich voordoen van ernstige calamiteiten door tekortschietende financiering is onaanvaardbaar”. E lider di oposicion, Mike Eman ta entvatisa cu e situacion aki ta hopi preocupante pa nos grandinan den cas di nos grandinan.