“Despues di 5 anja di gobernacion di Gabinete Wever Croes, 5 anja di medida, cortamento di salario, indexering freeze y aumento dramatico di costo di bida y falta di un vision y empenjo social-economico tin e concecuencia penosamente visible den hogarnan di nos isla y confirma den cifranan di SVB, CBS y Banco Central”.

Esaki ta motibo cu lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman ta tema cu e otro pakete di medida di Gabinete Wever Croes ta bai pone un parti hopi grandi di nos pueblo den un pobresa ainda mas alarmante y sofocante. Eman ta cita cifranan concreto y mas recien di institutonan di Aruba.

50.000 CIUDADANO SUFRIENDO BAO DI BESTAANSMINIMUM

Den un reciente publicacion di CBS un tabel a keda presenta cu ta mustra cu e deficit di un persona cu salario minimo (Afl. 1815) den comparacion cu e bestaansminimum pa un persona (Afl. 2528) ta crea un defict mensual di 713 florin. Segun e cifranan di SVB e deficit aki a practicamente redobla den e 5 anjanan di Gabinete Wever Croes. Ora compara e bestaansminimum pa un persona cu cifranan di entrda na Aruba anno 2022 por constata cu e maneho di medida di Gabinete Wever Croes a empobrece nos pueblo severamente. Eman ta mustra riba e siguiente cifranan. Segun e cifranan di salario por mira cu 25.765 persona tin un salario bao di 3000 florin. Miles no por sobrebibi si nan no traha dos trabao. Riba esaki ta bin 22.101 pensionado. Esnan cu tin un pensioen di pareha so (Afl. 1948) y nan bestaansminimum pa dos persona segun SVB ta Afl.3792 ta biba cu un defict di minimalmente 1844 florin pa luna. Esnan cu ta biba riba un bijstand so cu ta 4000 famia cu un entrada minimal di Afl. 450 te cu maximo di salario minimo Afl. 1948 ta biba continuamente den deficit di entre Afl.2100 pa Afl. 3000 pa luna. Gabinete Wever Croes ta hincando mas cu mitar di Aruba den un pobresa angustioso y sofocante, esaki cu apoyo di e coalicion minoritario MEP/RAIZ.

SEGURIDAD DI SOBREBIBENCIA (BESTAANSZEKERHEID)

Un tarea y responsabilidad principal di un gobierno ta pa percura pa e seguridad di subsistencia di su pueblo. E ta tambe un derecho di un pueblo. Na Hulanda e ta den constitucion den articulo 20: “De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid”. Na Aruba na e momentonan aki e responsabilidad aki ta worde cruelmente neglisha y atropea pa Gabinete Wever Croes poniendo nos pueblo den un pobresa angustioso y sofocante. Cada vez cu AVP bin na mando nos mester hiba un maneho di mega inversion pa saca pueblo bek di e pobresa aki. Inversionnan y esfuersonan mega den redoblacion di pensioen, introduci reparatietoeslag, salvaguardia fondonan di pensioen, aumento di bijstand, introduccion di schoolkinderentoeslag, baha impuesto, corta BBO, duna bek indexering, inhaal maneuvre, voorjaar y najaardspremie, reduci prijs di awa y coriente, introduci un pensioen general, studielening korting, investeringsaftrek y creacion masivo di empleo y mucho mas. Ta cu e pasonan aki cu un gobierno di cambio di AVP ta pone e Bon Comun dilanti.

RESTAUARCION THE DAY AFTER GABINETE WEVER CROES

Tarea imediato ta pa cuminsa restauracion di poder di compra, combati pobresa y crea perspectiva pa crecemento social economico husto atrobe. E ta Locual AVP a demonstra di por haci cada. Esaki lo ta e caso atrobe y lo ta urgentemente necesario. Saca pueblo di Aruba for di e pobresa cu un vez mas e mesun hendenan aki, cu ta pone interes di nan famia y amigonan dilanti di tur cos, lo ta prioridad number 1.

E lider di AVP mr. Mike Eman ta finalisa bisando cu “the day after Gabinete Wever Croes” nos lo inicia cu e tarea y responsabiliad aki di percura pa un existencia husto pa pueblo den dialogo y harmonia cu tur sector di nos comunidad pa trece bek e Bon Comun como punto di orientacion cu mester trece bek felicidad pa henter nos pueblo.