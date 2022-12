Tur caminda cu nos yega den fin di aña ta tende e mesun noticia tristo cu hopi hende ta bandonando Aruba pa motibo di e situacion penoso cu Gabinete Wever ta creaondo.

Den esaki tin un cantidad grandi di profesional, jiunan di tera, cu ta bandonando Aruba pa e maltrato cu nan ta hayando, e lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman a expresa cu un preocupacion grandi.

Eman ta papia di un “braindrain” cu ta tumando lugar den nos Pais. E braindrain aki tin diferente causa:

Profesionalnan ta worde maltrata. Tanto den compensacion como den trato. E casonan di profesionalnan cu ta bandona Aruba pa e motibo aki ta masha hopi mes. Den mundo medico (dokter yu enfermera), ingeniero, architecto, maestronan di school y den comercio en general tin hopi caso di jiunan di tera cu ta bandonando Aruba pa bai Hulanda, Boneiro of Curacao. Cortamento den presupuesto y leynan (Norminkomen Topinkomen) cu ta mara of reduci salario di profesionalnan ta demoralisa e profesionalnan. E “tricledown” effect di e medidanan aki ta demoralisa esnan den otro schaal den structura di e companianan y institutonan tambe.

Profesionalnan ta worde persigui of demoralisa. Hopi ta casonan di persecusion politico of cu ta pone “friends & family” riba hende capacita pa favorece nan sin cu nan tin e preparacion pa e funccion.

Profesionalnan ta worde kita pa pone compinchi pa tapa cosnan cu no ta cuadra. Hasta ta paga profesionalnan cu “golden handshake” cu condicion cu nan no mag di papia pa sigura cu nan lo bai keto.

Aña ta bai habri cu mas medida cu ta bai aumenta costo di bida mas ainda y sigui kibra poder di compra cu ta bai afecta empresarionan tambe severamente. No solamente e aumento di BBO, pero e medidanan contra di director/accionista di empresanan chiquito y mediano (salario victicio) tambe ta bai tin concecuencia funesto den 2023. Hopi ta papia di sera compania y bandona Aruba.

E lider di fraccion di AVP mr. Mike Eman ta bisa cu pesey ta crucial pa den 2023 e cambio worde realisa. Aruba no por perde mas profesional, pueblo no por sigui sufri asina.