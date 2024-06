E fraccion di AVP a presenta un mocion pa un aumento substancial di reparatietoeslag pa pensionadonan y esnan cu un entrada mensual te cu Afl. 2500,== pa luna. Esaki den luz di e presion social-economico severo cu nos cuidadanonan ta enfrentando. E mocion presenta durante e reunion publico di Parlamento di Aruba, tin como meta pa tuma accion decisivo pa alivia e dificultadnan financiero grave cu e medidanan fiscal di Gabinete Wever-Croes tabata tin riba e aumento di costo di bida. E lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman a envatisa den presentacion di e mocion cu gobernantenan actual no ta mira, scucha ni sint e dolornan den pueblo, tampoco nan ta wak e cifranan cu nan mester wak. Pesey tambe AVP a presenta na Aruba y Hulanda un nota “The Bigger Picture” pa bin cu un Sociaal Economisch Cultureel Plan Bureau cu ta bai haci e dolornan aki y nececidad pa otro maneho comproba tambe den cifranan cu ta releha e realidad den comunidad.

CONCECUENCIA DI MEDIDANAN

E introduccion di manehonan fiscal, incluyendo e redoblacion di BBO y e aumentonan siguiente, como tambe e imposicion di BBO na frontera, a resulta den un aumento drastico di prijsnan di comestibel, di utilidad, prijs di gasoline, huur, schoolgeld y kinderopvang. E factornan aki a aumenta considerablemente e costo di vida y a pone un presion enorme riba e poder di compra di nos ciudadanonan.

Datos reciente di e Central Bureau di Statistieken (CBS) ta mustra cu desde 2017, e bestaansminimum a subi dramaticamente sin ahustamentonan correspondiente. E bestaansminimum pa un adulto so a aumenta di Afl. 2097 na 2017 pa Afl. 2601 na 2024, un aumento di casi Afl. 500 pa luna. Pa un famia di cuatro (dos adulto y dos yiu), e bestaansminimum a subi di Afl. 4404 na 2017 pa Afl. 5390 na 2024, un aumento di casi Afl. 1000 pa luna.

IMPACTO SOCIAL ECONOMICO

E aumento dramatico aki di costo di bida ta causando un pobresa severo, cu aproximadamente 50% di e poblacion ta biba bao di e nivel minimo di subsistencia. E mocion di AVP ta enfatiza e responsabilidad di gobierno pa duna un compensacion husto pa e perdida di poder di compra cu ciudadanonan a sufri, especialmente ora esaki ta un resultado directo di e manehonan di gobierno.

Na 2011, Gabinete Mike Eman a introduci e reparatietoeslag y schoolkindertoeslag pa mitiga e perdida di poder di compra entre empleado di sector priva, pensionadonan, y esnan cu ta ricibi bijstand. Sinembargo, desde 2017 no a haci ningun ahustacion husto den e toeslagnan aki, resultando den deficit significativo den e presupuesto familiar di mayoria di e comunidad.

MOCION DI AVP PA TRECE ALIVIO

E mocion di AVP ta urgii e gobierno pa:

Aumenta e Reparatietoeslag: Aumenta substancialmente e reparatietoeslag pa empleado di sector priva y pensionadonan pa urgentemente tuma accion pa cu e empobrecimiento dramatico y e situacion social lamentable den nos comunidad.

Mehora Asistencia Social: Aumenta substancialmente e suma di bijstand y kindertoeslag pa asina alivia e aumento drastico di costo di bida pa e famianan mas vulnerabel.

E lider di fraccion di AVP, Mike Eman, a comenta: “Shete aña ta ranca placa sin mira ta unda ta bay. A bisa cu ta pa paga debe pero na luga di baha e debe a crece. Schoolgeld pa scolnan a subi dramaticamente. Un mayor cu mas di un yiu facilmente por hay’e ta paga rond di 700 na schoolgeld so; esey ta dobel di tempo di AVP den gobierno.”

Eman a clausura su presentacion eloquente den Parlamento cu un nota di speranza: “AVP ta ansioso pa e dia despues di eleccion pa cuminsa trece un alivio pa nos hendenan”. Mike Eman ta convenci cu Aruba ta wardando e dia di cambio ey y e lo yega.”

E mocion aki ta representa un paso crucial pa tuma paso firme y accion decicivo pa trece un alivio financiero pa hopi famia na Aruba. Eman ta sigui: Nos tin un plan cla pa duna un alivio inmediato na esnan cu ta sufriendo mas pa motibo di e medidanan di Gabinete Wever Croes. E mocion di AVP no a logra mayoria, pasobra Fraccion di MEP y RAIZ manera por a spera a vota contra y pa straño cu por zona fraccion di MAS, ACCION y Gerlien Croes a “walk a way” ora di vota” pa trece e alivio aki pa pueblo. Esaki ta mustra hopi cla cu e lucha aki ta uno cu AVP so cu nos pueblo lo mester hiba hunto pa realisa e cambio pa bolter cos na fabor di pueblo, mr. Mike Eman ta enfatisa.