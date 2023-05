“Na e momentonan aki tasa di importacion riba carni, galinja, fruta, berdura, aroz y batata ta 0%. Ora bin BBO na frontera e importador tin cu bai paga 7% riba e productonan aki di promer nececidad y tur otro producto. Gabinete Wever-Croes ta bisa cu despues nan ta haya esaki bek. Ta un “voorschot” e comerciante ta duna gobierno. Esey ta e supuesto defensa cu e 7% BBO na frontera lo no tin efecto riba e prijs. Pa cuminsa e 7% BBO cu tin caba ta keda. E 7% BBO na frontera ta un medida adicional. E e argumento cu BBO na frontera lo no tin impacto riba prijs ta un enganjo di marca major”, asina e lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman a reacciona riba e BBO di 7% na frontera cu ta worde introduci 1 di juni 2023. E ta sigui splica e motibo pa cual lo mira impaco di e 7% di BBO na frontera den e prijs di productonan.

PRE-FINANCIAMENTO DI 7% BBO NA FRONTERA

E lider di fraccion di AVP ta splica cu e importador/comerciante cu tin cu adelanta e 7% di BBO aki tin cu fia e cen na Banco na un interes basta halto. Ta mas cu logico cu e gastonan aki lo worde pasa den e prijs di tur importacion. Cada comerciante lo huzga pa nan mes ta cuanto nan lo aumenta e prijs pa cubri nan gastonan di pre-financiamento di gobierno. Cu lo tin speculacion tambe den esaki ta evidente. Historia a demonstra esey. Cada inseguridad fiscal y socio-economico ta haya nan refleho den un aumento di prijs. Gabinete Wever-Croes mes ta contradici su mes cu e medida aki lo no tin efecto riba prijs ora cu nan ta estima e entrada astronomico di 40 miyon extra pa caha di gobierno cu e medida aki. E medida aki pa crea e supuesto “level playing field” lo worde carga emberdad parcialmente dor di importadornan grandi, manera hotelnan, cu awor no ta paga BBO, pero tambe dor di e pueblo en general cu lo sufri otro sla riba costo di bida.

SLA RIBA SLA PA NOS PUEBLO

Mr. Mike Eman ta lamenta cu desde cu Gabinete Wever-Croes a sinta pueblo ta haya sla riba sla. Den nan promer anja caba nan a redobla BBO. Despues tras di otro pueblo a haya mas golpi di Gabinete Wever Croes: BBO a worde aumenta na 7%; nan a haye na 3%. Awor ta bin 7% BBO na frontera riba dje. E efecto minimal di e peso di BBO, incluiendo BBO na fronera, riba productonan cu ta pasa tres schakel lo ta 25% di aumento riba prijsnan cu ta bin halto caba di afor. A aumenta prijs di awa y coriente cu 30%; a aumenta schoolgeld barbaramente; a introduci impuesto riba salario ficticio di directo/accionista chiquito; a introduci BBO obligatorio pa empresanan cu tin un entrada riba 4200 florin pa luna. Roomtax a subi cu 33%; a kita 40 miyon florin for di fondo di promocion di turismo. A kita descuento riba accijnzen riba gasolin y diesel. Gabinete Wever Croes a a fia 900 miyon florin di Hulanda y a cobra e ultimo 5 anjanan 1500 miyon florin extra na medida. Kico pueblo a mira di esaki ? Nada pero nada. Tur rond di Aruba ta constata deterioro di schoolnan, barionan, canchanan deportivo, caretera y edificionan. “Nada di inversion y nada di mantencion. Locual e Presidente di Banco Central e tempo ey a bisa na 2008 di otro Gabinete di MEP cu Aruba ta experienciando un sociale y fysieke verpaupering awe ta bira e realidad doloroso atrobe pa nos pueblo”, e lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman a finalisa enfatisando.