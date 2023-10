“6 anja largo a chica pueblo systematicamente. A destrosa poder di compra, costo pa haci comercio ta kibrando companianan mediano y chiquito y Gabinete Wever Croes ta riba un racha pa ruina tur e basenan di cuido colectivo. Cu austeridad den AZV pueblo tin cu paga awor pa hopi remedi. Cu cortamento di subsidio di enseñanza a bin introduccion di schoolgeldnan barbaro. Cu chicamento di companianan di utilidad WEB y Elmar pueblo y comercio a haya nan ta paga prijsnan di awa y coriente inpagabel. Cu aumentonan di impuestonan manera mas cu redoblacion di BBO di 3% pa 7%, ariba dje introduccion di 7% BBO na frontera, aumento di grondbelasting y cortamento di descuentonan a destrosa mas di 25% di poder di compra di pueblo. Cu negligencia total pa adapta salario, pensioen y bijstand e horcan socio economico aki di Gabinete Wever Croes a pone 50% di nos pueblo den pobresa y comercio cu gastonan mensual cu ta kibra negoshi. Y e hendenan aki tin e pudor pa gaba riba e dolor y heridanan aki cu tin “surplus”. E hendenan aki no tin gevoel ni tampoco cuero di cara, no por bisa otro, e lider di oposicion mr. Mike Eman a recacciona riba e “show parade” rond di presupuesto 2024.

UN ABUSO BRUTAL

50.000 CIUDADANO

SUFRIENDO BAO DI BESTAANSMINIMUM

Den publicacion di Augustus 2023 di CBS un tabel a keda presenta cu ta mustra cu e deficit di un persona cu salario minimo (Afl. 1893) den comparacion cu e bestaansminimum pa un persona (Afl. 2544) ta crea un defict mensual di 661 florin. Segun e cifranan di SVB e deficit aki a practicamente redobla den e 6 anjanan di Gabinete Wever Croes y ta comproba cu medidanan di Gabinete Wever Croes a empobrece nos pueblo severamente.

Segun e cifranan di salario por mira cu 25.765 persona tin un salario bao di 3000 florin. Miles no por sobrebibi si nan no traha dos trabao.

Riba esaki ta bin 22.101 pensionado. Esnan cu tin un pensioen di pareha so (Afl. 1948) y nan bestaansminimum pa dos persona segun SVB ta Afl. 3831 ta biba cu un defict di minimalmente 1883 florin pa luna. Anto Gabinete Wever Croes ta gaba cu lo duna un aumento di Afl 45,== na 2024.

Esnan cu ta biba riba un bijstand so cu ta 4000 famia cu un entrada minimal di Afl. 450 te cu maximo di salario minimo Afl. 1948 ta biba continuamente den deficit di entre Afl. 2100 pa Afl. 3000 pa luna. Gabinete Wever Croes ta hincando mas cu 50% di Aruba den un pobresa angustioso y sofocante, esaki cu apoyo di e coalicion minoritario MEP/RAIZ.

INSTITUTO PA MIRA REALIDAD:

SOCIAAL CULTUREEL PLANBUREAU

E rapport di Caft riba presupuesto 2024 ta prueba pa nos cu banda di CAFT Aruba mester un insituto cu no ta wak presupuesto so pero e realidad di e pueblo tambe. Pasobra si un gobierno ta busca “prentje” y “stempel” ruinando e cartera di pueblo y comercio mester tin analysis e estudionan cu ta mustra esaki tambe.

Costo di bida halto, perdida di poder di compra, cost of doing business aumentando, inversionnan priva reduciendo, diferencianan preocupante den reparticion di entrada, pobresa y fragmentacion di famia, Aruba den un deterioro fysico y social, tur ta retonan grandi cu Aruba ta enfrentando. “Den un tempo cu retonan complica ta keda influencia nos desaroyo e nececidad pa guia confiabel y conocemento ta bira di esencial importancia. E solucionnan mester ta basa riba estudionan scientifico amplio y profundo. Nos no por traha cu un solo set di cifra isola for di un cantidad di otro realidad y factornan social economico den comunidad. Nos mester un “dashboard” completo di informacion pa por fiha maneho y tuma decision”, e lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman a expresa. Pesey e lider di oposicion mr. Mike Eman ta insisti cu hunto cu gobierno di Hulanda mester yega na institui un Sociaal Cultureel Planbureau Aruba cu ta haci e realidadnan socio economico aki tambe visible.