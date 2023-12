“E liñanan invisibel di amistad, hermandad, soñonan y causanan comparti ta trancende tempo y distancia. Esaki tabata e caso den añanan 40 di siglo pasa cu tabata biba na Corsou un anhelo pa ta “baas den su mes cas” pa cu Hulanda y na Aruba tabata tin un sentimiento comun di lucha pa ta baas den nos mes cas frente e systema koloniaal cu Hulanda a structura na Corsou”. Asina doctor da Costa Gomez y mi abuelo Henny Eman a encontra otro cu un lucha comun, uno pa Corsou y uno pa Aruba”. Cu e palabranan aki ExPromer Minister, mr. Mike Eman, a inicia su discurso na Gomez Plein na ocasion di desvelo di e estatua renoba di Dr. Moises Frumencio da Costa Gomez.

CAUSANAN COMPATI, HERMANDAD CU A PERDURA

mr. Mike Eman a conta con e tabata na Hulanda ora cu den oranan di marduga a drenta un yamda di Maria Liberia Peters cu no tabata sa cu e ta na Hulanda. Mainta trempan Eman a wak e mensahe y yama Shon Maria bek, cu cual e tin un laso di hermandad y amistad como parti di legado di e heroenan christian democrata cu partido PNP y AVP ta comparti. Mr. Eman a splica cu Maria a puntre pa ta na Corsou pa e momento grandi aki y pa duna un mensahe na e ocasión di reflexion profundo aki.

Por a tende un feneta cai den e publico grandi na momento cu Eman a referi na e promer buki cu e a pone man riba dje ora e a yega cas, for di e archivo di buki di su defunto papa, Shon A, cu e tin e preveligio di tin como benjamin di famia na su cas. Mike a comparti cu e publico cu e a busca den e seccion cu e ta corda di tin bukinan biew di su tata cu ta publicacionan di Doctor. E promer cu Eman a tuma den man y habri tabata bisa cu anotacionnan for di man di doctor: “Aangeboden aan mijn vriend Sjon A, ter aandenking, firma M.F. da Costa Gomez”. Mi no ta kere cu esaki ta casualidad Eman a expresa cu hopi emocion den su voz, mi ta kere cu esaki tabata poni den mi caminda pa a tuma lugar na e momento husto aki di un refleccion grandi riba e bida di doctor. Nan amistad tabata uno di anhelonan comparti pa nan respectivo pueblonan y esey a tracende frontera y a pasa di un generacion pa otro”. Por a sinti cu Eman a conecta claramente cu pueblo di Corsou cu e sentimientonan comparti aki.



UN LUCHA GUIA PA FE, SPERANZA Y AMOR

Eman a cita for di e mesun buki aki, cu doctor a otorga su defunto tata asina hopi tempo pasa cu ta carga e titulo “ENKELE ONDERWERPEN VAN STAATSRECHTELIJKE AARD”. Den e ultimo pagina di e buki doctor ta bisa: “Moge God het ons geven, dat onder leiding van Hare Majesteit, de staatkundige evolutie der voormalige bezittingen en koloniên tot rust komt in een statische ordenning naar Hare beginselen van recht, waarin allen haar deugd van rechtvaardigheid zullen volgen”. E lucha cu nan a hiba na Corsou y Aruba, Eman ta bisa, a worde guia pa un pensamento mas grandi, mas profundo, e tabata basa riba e conviccion cu nan aspiracionnan pa nan pueblonan mester worde guia pa locual ta husto pa e pueblonan, inspira pa e pensamento cu locual worde lucha pe mester ta basa riba “geloof, hoop en liefde”. Nan lucha como cristiannan democrata tabata brota for di un Fe y creencia fuerte, un speranza ilumina pa e Fe aki y un sentimiento profundo di amor prohimo como e guia pa sirbi y lucha pa un mihor futuro pa nan pueblonan.