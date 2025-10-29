Diamars den Parlamento a tuma lugar un reunion cu tabata publico caminda parlamentarionan a duna nan opinion riba tema di HOFA cu ta un polemica ultimo tempo cerca politiconan kico te condicion entre Hulanda y Aruba. Durante e reunion publico aki Parlamentario sr. Mike De Meza a hala atencion di tur hende pa cu su disertacion.
“awe nos ta discuti riba un topico sumamente importante sr Presidente y mi ta sigur cu tur esnan cu ta aki den y a traha cumi pa añas largo y sa kico mi posicion ta ora nos ta papia di autonomia di Aruba y e inbenging di Hulanda y ami sigur semper ta contra di esaki y Hulanda ta bini pone forsa decisionnan di Hulanda riba Aruba y ami sigur a huramenta pa na tur momento na sali na defensa di autonomia di Aruba y na nos constitucion tabata palabra di De Meza.
Manera ma bisa e ta sumamente importante pa discuti un topico y lastimamente cu e tempo ta cortico di 20 minuut y no por bay deep den e ley e concepto y ma compronde cu falta basta parti di dje ainda, e ley aki ta mishi cu nucleo di un lucha cu a tuma luga pa mas di 100 aña pasa y e ta mishi cu nos orguyo como Arubiano y e ta mishi cu nos posicion den Reino y e ta mishi cu nos integridad, respet autonomia y mishi cu e historia di nos grandinan cu a lucha pe y grandinan a bay mesa rondo y grandinan a bay referendum y a campaña
Prome cu 1986 y tabatin manifestacionnan den aña 1910, 1920 pero despues di guera mundial y asina a sigui den aña 60,70 y 80, sr de Meza a bisa.
Na 1986 pueblo a celebra su status aparte y ta corda mas cu 80 % di pueblo a vota pe autonomia cu nos tin awe di e status aparte.
Awe bo por scucha cu ta sinta pafo di arena politico cu ta grita cu e gobierno y politiconan dese ‘86 a haci un desaster locual cu nos sa cu no ta berdad, pasobra pais Aruba ta un di e paisnan mas desaroya den e region aki, ta un di e paisnan cu nos por bati riba nos pecho pa tur e gobernantenan foi ‘86 a hiba e pais aki dilanti cu tin un di e infrastructuranan miho den region, si mira infrastructura di telecomunicacion, awapotabel, electricidad, y si mira e seguro medico, aeropuerto un di esnan mas avansa, un hospital calidad, centro medico cu ta creciendo y un waf cu ta cumpli na tur rekesitonan, nos tin universidad y mucho mas y un pais desaroya.
Mi mes tabata contra cu cada bez cu Hulanda kier a interferi den autonomia di Aruba, mi a haci esaki desde 2009 sigur prome cu esaki, den aña 2001 pa 2009 cu tabatin diferente discusion cu gabinete Oduber 3 y 4 tabatin cu Hulanda, semper ma expresa ora tabatin discusion entre Aruba y Hulanda ami ta para na banda di Aruba, un ta haci diferencia cua gobierno ta sinta pasobra na final di dia nos t’ey como Aruba y nos por tin nos diferencia opinion fisologico pero como partidonan esei ta entre nos pero na fin di dia te pueblo di Aruba ta dicidi y ora di discusion cu Hulanda nos tin cu para hunto pa Aruba.
Durante cu mi tabata Minister na 2009 mi mes a experencia posicionnan intraxigente cu Hulanda tabata tuma y ora bo mester di atencion bo tin cu mendiga pa bo haya e atencion y asina mes bo no ta haye debe ser.
Locual a tuma luga den gobierno anterior y locual ta tuma luga awor aki den gobierno aki ami no ta di acuerdo cu e postura di Hulanda pasobra nos tin cu trata otro como partners igual y e manera aki sigur no tin mi sosten.
E pregunta ta cu mi tin pa cu nos gobernantenan y pa minister presidente con ta bay sigui, na fin di dia e concensus rijkswet aki p’e por pasa e no mester simplemente mayoria den parlamento di Aruba e mester e mayoria di pueblo, pueblo ta esun cu tin cu tuma e decision y duna e mandato ne parlamentarionan aki den pa representanan y esaki te unico forma cu ami pro cambia di opinion ami ta contra ora Hulanda haci uso di su poder yame concensus rijkswet y tur hende sa cu esaki ta bin di halto y si bo no gusta nan ta bin cune di otro forma y lo mi bay contra di esey tambe y e ta mi posicion pa añas cu mi tin y e unico cu por cambia mi posicion di esaki ta pa mi acepta un rijkswet ta si mayoria di pueblo bisa cu te direccion aki bo tin di bay, pasobra na fin di dia nos ta representa e pueblo di Aruba, asina de Meza a finalisa su disertacion.