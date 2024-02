Esey ta e declaracion cu e parlamentario di oposicion a haci e siman aki papiando tocante e maneho di Gabinete Wever-Croes I y II den su totalidad y specificamente di e minister actual di energia, Glenbert Croes.

E ex titular di e mesun cartera durante gobernacion di Gabinete Mike Eman I y II a splica cu companianan di utilidad a genera riba 150 miyon florin danki na e aumento mas reciente, September 2022. E ta di opinion cu, e aumento ta algo cu e gobierno actual ta keda wanta, faltando nan promesa di lo tabata un medida temporal, cu e unico obhetivo di sigui yena nan pot cu placa.

“Mi ta garantisa bo cu na momento cu bin eleccion, e ora ey Gabinete Evelyn Wever-Croes II, via Minister Glenbert Croes ta bay bisa: “Ey, nos ta bay baha prijs di awa cu coriente”, paso ya nan a traha un reserva pa bay us’e pa proposito politico,” asina de Meza a expresa, indicando cu ta straño cu gremio comercial no ta reaccionando riba esaki.

Pero si comercio “no ta sintie”, e ciudadano comun si pasobra ta bon pa recorda cu 60% di famia ta biba bou di un entrada minimo pa biba. Anto riba dje bo tin un gobierno cu ta wanta prijs di awa y coriente halto; esey ta un acto criminal cu mester investiga y bin cu un auditoria forensico pa tene minister, conseho di minister, hunta di comisario y directiva di companianan di utilidad responsabel.

Minister Glenbert Croes a bisa cu e lo por haya prijs preferencial di Venezuela, pero esey ta un mentira, segun de Meza. Ta mesun storia cu el a bin cu ne algun aña atras, ora el a bay Ecuador. “Ni tempo di PetroCaribe esey tawata e caso,” segun de Meza. Semper ta fiansa e paisnan tabata tuma cerca Venezuela y no un prijs preferencial. “Por ta e ta kere cu gran parti di e pueblo no sa e cosnan ki y bo por gaña nan, pero hopi hende cu tin experticio riba e tereno aki sa e berdad.”

Pa de Meza, e aumento inhustifica di awa y coriente ta un acto inaceptabel y a priminti cu investigacion lo bin. “No por ta chicando innecesariamente placa for di pueblo pa bo traha potnan pa bo biaha rond mundo of pa bo bay hunga wega politico,” el a enfatisa argumentando cu ora bo aumenta prijs di awa cu coriente, tur otro producto y servicio tambe ta aumenta y bo ta aporta na inflacion. E costo di bida NO por wordo carga mas pa e gran majoria di e poblacion di Aruba! Cost of doing business na Aruba ta hopi halto y ta sigiu aumenta! E pueblo gewoon no por mas, hopi mama cu tata di famia NO por cumpli cu nan debenan financiero y ta cay dia pa dia den mas miseria bou di e maneho intransigente di gabinete Evelyn Wever Croes.

E parlamentario ta recorda un y tur cu e prijs di bari di petroleo ora cu a aumenta e tarifa di awa y coriente tabata hopi mas halto cu aworaki. Tambe porfin WEB a hedge despues di e desaster durante aña 2021 y 2022. Mas ahinda cu cu basta tempo caba WEB mester cumpra mas o menos 30% menos HFO danki na e recipIV, pero asina mes ta gewoon keda wanta e prijs halto, causando pobresa enorme na e pais aki.