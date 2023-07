Diasabra ultimo 1 di juli tabata Dia di Emancipacion den Reino Hulandes. Den tur e islanan tabatin algun tipo di conmemoracion y Parlamentario di Partido di Pueblo Arubano (AVP), ing. Mike de Meza tambe a para keto pa reflexiona riba e nificacion di e fecha. E ta haya un relevancia mas grandi mirando tur desaroyo reciente rond di e pasado di sclavitud y e discusion andando na nivel di gobierno di reino.

Cu sentimento mixto a recorda cu 160 aña pasa debidamente a pone fin na e practica di sclavitud den Reino Hulandes, mientras cu no ta lubida e dolor grandi cu e epoca tristo ta representa. Asina mes, 10 aña despues ainda sclavitud tabata tolera.

De Meza kier resalta e echo cu Hulanda tabata opera e negoshi mas grandi di traficacion humano den historia, sacando hende for di Africa pa hiba nan na diferente pais di e continente Americano. “Un crueldad sin limite y inimaginabel contra e dignidad di e ser humano. Un teribel abuso mental y fisico contra un grupo di ser humano cu no tabata di e cuero color blanco, pero specialmente contra e ser humano color scur. Un berguensa historico cu a wordo cometi contra di mas cu 20 miyon Africano y tambe multiple miyones di otro grupo indigena rond di mundo.”

E abuso tabata basa riba racismo di origen geografico y di rasa y cu lamentablemente ainda ta existi na Aruba y rond mundo. Ta reconoce un pasado cruel y horibel cu speransa pa un mundo di respet pa e derecho fundamental di igualdad di tur ser humano na mundo.

De Meza: “Pidi pordon, disculpa y/of dispensa pa e sufrimento y trato inhumano devastador cu sclavitud a impone riba e miyones di persona, famia, pais y continentenan no mag wordo acepta sin e reparacion adecua manera: restitucion, rehabilitacion, compensacion, satisfaccion y e berdadero garantia ancra – y efectivo; complemento di Derecho Fundamental di igualdad di tur ser humano na mundo! Ta solamente e ora ey lo por acepta e pordon pa e crueldad di sclavitud!