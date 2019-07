Mike de Meza (AVP): “Minister di Energia falta transparencia pa loke ta trata e situacion pa cu CITGO”

Durante un conferencia di prensa, Sr. de Meza a trece dilanti e situacion di refineria CITGO, caminda el a trece dilanti e hecho cu’n comision di gobierno a bolbe bay Miami, pero te ainda niun hende no sa ken ta e comision, ken ta e delegacion pa bay papia cu CITGO.

Pero remarcabel ta cu e minister di Energia mes no ta bay hunto cu e delegacion, cual Sr. de Meza ta trece duda den e seriedad di e gobierno aki pa cu e proyecto di refineria. Un proyecto di refineria ta nifica hopi pa economia di Aruba. Tempo cu Lago tabata opera e tabata e pilar economico mas grandi di Aruba. Tempo di Coastal, El Paso/Valero e tabata nifica un 15% di nos economia, caminda gobierno ta haya entrada di 125 florin. Directo y indirectamente e ta nifica mas o menos 6 mil cupo di trabao cu salario mas halto cu average.

Por mira cu’n gobeirno a drenta, unda tabata tin un acuerdo di gobernacion, camidna e dos partidonan chikito di coalicion a bisa di no kier mira un refineria. Pero e partido grandi den coalicion, lo por a spera cu lo sali mas na vanguardia di e sobrevivencia aki na Aruba ta sucumbi na presion.

E ultimo dos añanan por a conta cuanto biaha tabata tin reunion y e minister di Energia, cu ta e Minister Presidente ta anda cu e topico aki, cu ta di suma importancia. Si e refineria ta den operacion esaki ta un boost enorme y lo por kita tur e medidanan cu tin ariba lomba di pueblo. Pa casi dos aña e gobierno aki no ta haciendo mucho pa salba e existencia di e industria petrokimico pisa na Aruba. Tabata tin momentonan y Sr. de Meza a bisa esaki den pasado caba, cu e Prome MInister lo no haci mucho ariba esaki, door di presion di su dos partnernan di coalicion. Y ta un lastima di parti di un partido cu semper a bisa di ta por e refineria.

Ta parce cu e interes di e gobierno aki ta pa desmantela e refineria, pa pone e propiedad den man di grupo di amistad y famia, pa kita for di Refineria di Aruba e operacion di marina, e port, e inventory tanks y tambe e FEMSA cu ta e compania cu ta handle den fuels manera kerosine, diesel, gasoline, fuel oil, etc. Y pa pone esaki den man di un grupo specifico. Ta lastima cu ta bay den e direccion aki, ya cu ta netamente pa garantisa un suministracion sigur di fuel pa Aruba, cu a crea Refineria di Aruba y cu a tuma for di e Valero e FEMSA, cu nunca tabata den man di Aruba.

Aruba tin un gobierno cu no ta haciendo mucho cos y na comienso di gobernacion, Prome Minister mes, cu ta Minister di Energia a tilda partido AVP di a firma un contract cu no ta bon y cu lo haci un investigacion. Y te dia awe ta puntr’e kico tabata e resultado di e investigacion di e contract aki, pero no ta tende nada. Pero e gobierno ta duna tur indicacion di cu of nan no tin e capacidad of nan ta tuma pueblo haci. Ta un delegacion di expertonan renombra internacionalmente, cu abogadonan local y internacional ariba tereno di petroleo.

Comments

comments