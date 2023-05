Asina e parlamentario cu ta di pariba di brug a menciona dunando como ehempel di algun decision cu Gabinete Wever-Croes I y II a tuma y cu ta afecta ainda mas e situacion di San Nicolas.

E mas reciente ta e cierre di John Wesley College, pa cual de Meza a duna un declaracion na prensa diahuebs mainta dilanti di e instituto educativo ubica den Mgr. P.J. Verrietstraat, pariba di Carnival Village.

“Mi ta haya hopi lastima cu esaki ta otro sla pa San Nicolas,” asina de Meza a expresa, indicando cu for di momento cu Gabinete Evelyn Wever-Croes a haci su entrada, un di su prome decisionnan tabata pa kibra contract cu Citgo. Awe bo ta mira un refineria para cu ta cayendo den otro, shete shen tata y mama di famia mester a bay cas y casi ocho aña despues ainda nada a sosode eyriba.

Otro decision cu Gabinete Wever-Croes a tuma tabata pa stop e zona economico na San Nicolas cu tabata un incentivo fiscal pa haya mas negoshi pa establece pariba, pa trece mas pilar economico pa San Nicolas. Te hasta actividad manera Carubbian cu Gabinete Eman I y II a introduci pa atrae turista pa bishita e parti aki di nos isla, Gabinete Wever-Croes a para; un actividad cu cual hopi famia tabata haya un entrada extra.

Awendia bo ta mira cu no ta solamente un scol manera John Wesley College ta bay cera, pero tambe tin henter e asunto di Gabinete Wever-Croes II contra di SABA cu ta e casnan di anciano na San Nicolas. Esaki, segun de Meza, ta problema grandi cu tin cu mester di atencion pa loke ta un di e districtonan di mas grandi di nos isla.

Historicamente San Nicolas a contribui hopi na e economia di Aruba, sinembargo ta bisto cu cada bes cu MEP ta den gobierno, ta neglisha e area aki di e isla. De Meza: “Ta p’esey bo ta haya cu hopi hende no kier duna e partido ey e sosten electoral, pasobra nan sa y ta sinti e dolor ora nan ta goberna. Awe bo ta mira e mesun resultado.”

E parlamentario di oposicion ta kere cu ainda gobierno por reflexiona riba e decision cu nan ta tumando pa cu e scol. No ta asina numa ta yega y cera un scol na San Nicolas. “Ta cabando cu e districto pariba di nos isla,” el a indica.

John Wesley College ta un scol cu a sa di produci e miho resultado na Aruba pa añanan largo y el a educa hopi hoben cu mas laat a y ta carga posicion clave den comunidad. E politico a splica cu ora bo cera un scol, bo ta manda e mucha na un otro scol cu ya su klasnan ta satura. Mayornan ta haya nan mes ta lucha cu e echo cu mucha no por concentra den un klas di 30 pa 35 mucha. Pa esaki y mas, John Wesley tabatin, tin y lo tin derecho di existencia.

Mike de Meza ta urgi Prome Minister Evelyn Wever-Croes pa reevalua e decision aki y boga pa un alternativa cerca Stichting Protestants Christlijke Onderwijs Aruba (SPCOA). “Reflexiona y no tuma e decision aki solamente riba base di un regla. E parti di comunidad di San Nicolas cu ta luchando caba cu hopi desaroyo negativo. Mi ta kere cu ta un fout grandi cu e gobierno aki lo haci y nos no ta para keto pa esaki.”