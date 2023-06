Parlamentario di Partido di Pueblo Arubano (AVP), ing. Mike de Meza a sali for di e bishita na TU Delft ainda mas decepciona di e maneho di Gabinete Wever-Croes I y II pa loke ta trata energia sustenibil. E bishita na e instituto technologico na Hulanda a forma parti di e agenda di trabou pa cu e Interparlamentaire Koninkrijksoverleg (IPKO) cu a tuma lugar.

TU Delft hunto cu TNO tabata entidadnan cu Gabinete Eman I y II a cera acuerdo y a traha hunto cu nan riba varios proyecto na Aruba. Awendia nan no ta na Aruba mas, pero ta trahando si cu Bonairo, Corsou y St. Maarten. “Mi ta sumamente decepciona”, parlamentario de Meza a expresa.

El a conoce e proyecto Green Village di TU Delft cu ta un copia di e Smart Community cu a traha na Kibaima indicando cu ta netamente loke gobierno di Aruba di e tempo a planea pa ehecuta. “Esaki tambe ta un di e tantisimo proyectonan cu Gabinete Wever-Croes 1 a para.

De Meza: “Ta haci dolor pa mira e tantisimo proyecto cu Gabinete Eman 1 y 2 a ehecuta riba e ramo aki, sumamente importante pa Aruba, pero tambe como ehempel pa mundo. Gobierno di Mep Por Red a stop tur esaki nan. Awor seis aña largo a transcuri y por mira cu nada a tuma luga.”

Tambe e parlamentarionan a haya informacion di hydrogen gas. Mesun cu Gabinete Wever-Croes ta papia hopi di dje. Por a tende con esaki ta den su infancia ainda y a confirma cu esaki no ta un recurso electrico, pero simplemente ta traha a como un bateria. Esaki ta hustamente loke noa a bin ta splica e gobernantenan di Aruba pa algun tempo caba. Tambe ta un echo cu e famoso “Hydrogen valley” NO tin un “financial business model” cu ta viable! Lo kier usa LNG pa converti esaki den hydrogen. De Meza ta bisa:

“1. Bo no ta haci nada bon pa e medio ambiente y

E ta costa bo hopi placa.”

Mas aleu ta bisa cu e gobernantenan actual no ta compronde e materia, ni tampoco tin e conseheronan capacita. Ta p’esey mes ta stranjo cu WEB y Utilities mes ta para tras di ideanan cu ta fantasma.

Den combersacion cu e profesornan di TU Delft, nan ta bisa mescos. En berdad e ta algo interesante, pero bo mester tin un cantidad di energia suficiente pa e consumo di bo pais y loke ta resta bo por produci hydrogen cu ne como un alternativa pa balansa. E parlamentario ta indica cu loke Aruba ta papia di dje aworaki ta algo completamente diferente.

“Ta lastima pa mira cu realmente na Aruba nos a laga proyecto sumamente interesante y bon. A para esaki y no a haci nada mas y awe bo ta mira cu Aruba a cay atras. E profesornan di TU Delft a confirma esey bisando cu nan sa con avansa Aruba tabata y awor pa e ultimo seis aña no a tende nada mas. Aruba tin un gobierno cu riba e topico aki no tin pia ni cabes, no tin maneho energetico y en realidad a destrui un futuro briyante cu tabata importante pa e isla.”