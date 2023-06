Na su salida for di e reunion cu comision financiero-economico di Parlamento a sostene diabierna mainta, e miembro di fraccion di Partido di Pueblo Arubano (AVP), ing. Mike de Meza, a expresa su preocupacion pa e ultimo desaroyonan y a mustra con Gabinete Wever-Croes no ta hibando un maneho caminda ta tene cuenta cu e pueblo.

De Meza a comparti, cu manera lider di e partido, mr. Mike Eman a anuncia e dia prome, a bin cu un punto di ordo pa insisti cu e reunion mester tabata uno publico ya pueblo tambe por scucha kico ta e puntonan di e gremio comercial, pero tambe di esun sindical.

Como reaccion na esaki, presidente di e comision financiero-economico, Raymond Kamperveen di RAIZ, a priminti cu e tambe ta sostene e pensamento ey lo pusha pa un reunion publico proximo siman. “Esey tabata sumamente importante pa nos,” de Meza a expresa, pasobra ta un discusion amplio y compleho y pueblo tambe mester sa kico ta bay tuma luga.

De Meza: “Aki ta discutiendo un ley cu Raad van Advies a duna conseho negativo pasobra tin hopi buraco den dje y tin hopi problema cu e ley aki. Asina mes, gobierno ta insisti pa introduci e ley. E efecto negativo pa cu comercio y pa costo di bida lo ta hopi grandi.”

Gremio ta premira un aumento di costo di bida cu sigur no ta bon mirando cu ya caba inflacion ta sumamente halto. E diferencia entre loke un famia di cuater mester pa biba y cuanto tin na entrada averahe, ta un casi 2 mil florin. Inflacion riba cuminda den e ultimo 12 pa 24 luna, ta un promedio di 11%. Aumento di prijs di awa y coriente di 30%, ta duna un inflacion di 17% den e sector aki. “Esaki ta sumamente halto,” segun e parlamentario.

Pa loke tabata e reunion mes, e parlamentario a bisa cu tabata un discusion interesante. E preocupacion cu fraccion di AVP a bin ta trece dilanti, un biaha mas a keda refleha y ta comparti pa e gremio comercial. Den pasado, fraccion di AVP a sugeri pa soluciona esey cu un presupuesto alternativo cu cual lo mester aumenta e reparatietoeslag y introduci incentivo pa contraresta e aumento di costo di bida, vooral pa esunnan cu tin un entrada abou.

Tambe por a skucha di e echo cu gremio cada bes ta pidi pa sinta na mesa cu minister, pero no ta haya oido. Den gobernacion di AVP a bin cu “dialogo social” caminda ora di un cambio grandi den comercio, sector laboral, economico y/of bida social na Aruba, tabata reuni di manera structural cu gremio sindical, comercial y ora cu tabata necesario, social pa discuti ahuste den ley.

“Tabata tuma nan experticio y precupacion na cuenta y traha hunto un ley cu un draagvlak grandi haciendo e cambionan necesario. Reforma di fondo di AZV, SVB, APFA tabata problema grandi cu a soluciona den dialogo participativo. Asina tabatin mas reto cu a hereda ora cu a sinta na 2009 y nos a sa di sinta cu tur hende. Awe na 2023 bo no por kere cu bo por goberna y dicidi sin tene cuenta cu preocupacion di pueblo,” asina Parlamentario de Meza a conclui.