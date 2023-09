Dialuna mainta e parlamentario y exminister di energia tambe tabata dilanti di oficina di N.V. Elmar pa sostene un grupo di ciudadano cu a bay demostra nan malcontento pa e echo cu Gabinete Wever-Croes II kier saca 15 miyon florin for di e companianan di utilidad. Pa de Meza, esaki ta inaceptabel ya cu a aumenta e tarifa di awa y coriente for di aña pasa cu awe costo di bida a bira impagabel pa pueblo.

Riba lomba di e humilde ciudadano e companianan di utilidad a haya un entrada adicional di mas cu 100 miyon florin.

E parlamentario a cuminsa na confirma di un manera mas amplio, loke su colega y lider di partido, mr. Mike Eman a menciona anteriormente, esta cu entre 2001 y 2009, gobierno di asignatura di MEP a saca miyones for di e companianan di utilidad, creando un instabilidad financiero cu a pone nan existencia na peliger.

T’asina cu durante Gabinete Oduber III y IV, e gobierno di MEP a chica 252 miyon florin for di WEB y ELMAR. Pa Mike de Meza “Ta incomprendibel cu awe atrobe e mesun partido MEP, pero awor bou liderazgo di Evelyn Wever-Croes ta bolbe chica e companianan aki”. Ya pueblo ta harta y ta sclama cu no por mas!

“Si bo mira prijs di gasolin y diesel, ya gobierno aki a saca casi 100 miyon florin adicional for di accijnzen y di BBO, den menos di 7 aña. Tempo cu AVP tabata den gobierno, no a ni mishi cu accijnzen y hasta reduci BBO. Manera cu MEP a drenta gobierno, a aumenta accijnzen cu entre 10 cen y a redobla BBO.

E ingeniero di profesion a splica cu si tuma na cuenta cu WEB tambe a introduci e motornan Recip adicional, cu ta representa un spaarmento den consumo di combustibel di casi 1000 bari menos pa dia, ta ekivalente na otro 40 miyon florin menos di gasto. Pero keto bay ta castiga e humilde pueblo na man di e gobernantenan actual.

“Asina mes, te dia di awe pueblo no por mira un rebaho den su costo di bida. Esaki ta abuso inaceptabel di e gabinete, Evelyn Wever-Croes” de Meza a expresa mientras e ciudadanonan rond di dje tabata sclama cu e placa aki ta bay den saco di e mandatarionan actual.

Den conclusion, colega di partido Mike Eman a indica cu hopi di e ciudadanonan disgusta cu a presenta na Elmar dialuna mainta a mustr’e nan recibo di awa y coriente, contando con algun ta hende di edad avansa y cu den e dianan aki di calor y pa motibo di salud fragil no tin otro opcion cu haci un consumo halto di coriente pa cende airco, mientras ta ansha pasobra nan sa cu despues tin cu paga un recibo pisa.