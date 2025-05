Diaranson mainta Mike De Meza a presenta na Corte di Husticia cu su abogado unda el a lanta caso contra di DIMP pa por haya e documento di su verklaring di belasting cu e no ta hayando e foi DIMP.

Sr Mike de Meza na su salida na Corte a agradeci tur hende presente y hasta su abogado cu a bringa e caso, pa sr De Meza e caso aki ta incomprendibel na momento cu bo ta mira weganan politico ta wordo hunga y na fin di dia tin un screening politico y bo mira kico e ley ta perscribi con e screening tin cu tuma luga.

Bo mira ambtenaarnan ta bay basta tempo tras di lomba porta ora bo ta mucha chikito na moda di papia de Meza a bisa y pa husgabo incorectamente skirbi cosnan sugestivo y acusacion cu no ta corecto y no tin base y ni huez a dicta riba esaki y usa esaki y continuamente ta crea un ambiente negativo pa perhudica un politico, of un partido politico of un direccion di politica na Aruba.

Ami ta rechasa fuertemente hopi hende lo a hala atras pero ami ta para contra di tur inhusticia asina si mi tin para mi so mi lo para contra esaki Mike de Meza di, bosa kico ta peliger di e cosnan aki ta tin momento cu manipulacion ta tuma luga riba nivel di mas halto di gobernacion cu na fin di dia ta pone pueblo kere cu ta corecto cu loke ta ser bisa of ta wordo dicta y a mira den pasado con coleganan a haya nan mes den problema a yega na decisionnan tuma cu tur hende ta kere ta asina e ta. Foi comienso nos a demostra cu esakinan ta wega politico y ora bo haya cu ambtenaar ta bay sinta riba stoel pa wega politico of contricante politico ta crea conplot y tin hende ta kere den esaki, y esaki ta sumamente peligroso.

Mike de Meza a bisa e tambe tin critica riba e sistema hudicial y loke tabatin den pasado di OM y mi tin esaki tambe den departamentonan y mi tabata minister di finansas y durante mi tempo e director di belasting dienst a bay y diferente hende a bay pasobra mi a bisa cu mi no ta bisti pechi politico y ora mi ta un gobernante y e ambtenaar cu ta bay sinta y bisti pechi di politico e ora ey nos ta bay deal riba e plataforma politico y no ta aceptabel y esaki ta un smaak amargo di puntra bo mes kico te intencion den esaki y increibel bo ta bay 16 aña atras riba algo cu no ta existi cu ta crea ambiente cu e tempo ey mi lo a haci algo y e unico razon cu ma distancia mi mes keda doño di e compania unda a distencia di e actividadnan tabata riba instruccion di gobernador y formador na 2009 mi no tabatin ningun razon pa hacie. Ami a cera tur cos pone drumi, y cerca di mi casa nan a bay 20 aña atras, hasta den e ley ta poni hende cu a comete delitonan ta wordo condena door di corte y si 8 aña pasa e por bira minister pero ami nada un pasa cumi ningun huez a condenami y ba bay 16 aña atras y ley ta bisa 5 aña y no tin ningun condena y nada y e ora ey bo kier condena cu mi no por bira minister mas.

Hues

lo sentencia 4 di juni 2025.